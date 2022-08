Brandanschlag auf Wahlkreisbüro von Ministerin Paus

Eine Holzbank vor einem Stadtteilbüro der Grünen in Berlin wird angezündet und auch der Fensterrahmen gerät fast in Brand. Direkt daneben prangt ein Kürzel, das zum Neonazi-Spektrum gehört.

In der Nacht hatten Unbekannte einen Brandanschlag auf das Büro der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend verübt.

Auf das Wahlkreisbüro von Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) in Berlin-Charlottenburg ist ein Brandanschlag verübt worden. In direkter Nähe sei auf eine Baustellenabsicherung an dem Haus das Kürzel NSU geschrieben worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei prüft, ob die Farbschmiererei neu ist, mit dem Brandanschlag zusammenhängt und der Täter aus dem rechtsextremen Spektrum stammt. Verletzt wurde niemand.

NSU ist die Abkürzung für die Terrorgruppe «Nationalsozialistischer Untergrund», die acht türkischstämmige und einen griechischstämmigen Kleinunternehmer sowie eine deutsche Polizistin ermordete. Laut Polizei sagte ein Mitarbeiter des Grünen-Büros in der Windscheidstraße aus, das Kürzel habe zuvor nicht dort gestanden.

Mitarbeiter, Passant und Feuerwehr löschten den Brand

Das Feuer wurde laut Polizei in der Nacht zum Mittwoch gegen 0.30 Uhr von dem Mitarbeiter der Grünen bemerkt, der noch im Büro arbeitete. Es brannte eine Holzbank vor dem Haus, die Flammen griffen auch den Fensterrahmen des Schaufensters an. Der Mitarbeiter, ein Passant und später die Feuerwehr löschten den Brand. Der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz im Berliner Landeskriminalamt (LKA) ermittelt.

Ministerin Paus twitterte Fotos und schrieb: «Gestern Nacht gab es einen Brandanschlag auf das gemeinsame Büro von @Gruene_CW und mir. Der Staatsschutz ermittelt. Der Schock sitzt tief, aber wir lassen uns nicht einschüchtern!» Die Fotos zeigen eine verkohlte Bank aus Holzpaletten und das angebrannte Fenster.

Vergangene Nacht kam es zu einem Brandanschlag auf das Wahlkreisbüro von @LisaPaus und die Geschäftsstelle unseres Kreisverbandes. Auch wenn der Schock tief sitzt, lassen wir uns davon nicht einschüchtern!



Unsere gemeinsame Pressemitteilung: https://t.co/8vdJY8DkbF pic.twitter.com/OkFcGwcIC5 — B90/GRÜNE Charlottenburg-Wilmersdorf (@Gruene_CW) August 17, 2022

Bundestags-Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) schrieb: «Das ist furchtbar, liebe Lisa. Gott sei Dank ist niemandem etwas passiert.» Die Berliner Grünen und viele Berliner Landespolitiker erklärten ihre Solidarität. Die Grünen im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, die das Büro ebenfalls nutzen, teilten mit: «Die Tat geht über Parteigrenzen hinaus und ist als Anschlag auf unser demokratisches System zu verurteilen.»