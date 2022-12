Brandenburger Tor: Aktivisten sägen Weihnachtsbaum-Spitze ab

Die Klimaaktivisten der Letzten Generation sorgen erneut für einen medienwirksamen Auftritt mitten in der Hauptstadt. Am Weihnachtsbaum platzieren sie eine Botschaft.

Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation haben in Berlin die Spitze des Weihnachtsbaums vor dem Brandenburger Tor abgesägt.

Auf einer Hebebühne rollten zwei Personen am Pariser Platz in Berlin-Mitte ein Transparent mit der Aufschrift «Das ist nur die Spitze des Weihnachtsbaums» aus, wie eine Polizeisprecherin sagte. Dann seien sie bei der Protestaktion am Mittwochmorgen mit der Hebebühne zum Wipfel der 15 Meter hohen Nordmanntanne gefahren.

Dieses Jahr war nur die Spitze des Weihnachtsbaums!



Mit einer Handsäge trennten sie dort die Spitze ab, wie auch die Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation selbst mitteilten. «Wir sehen in Deutschland bisher nur die Spitze der darunter liegenden Katastrophe», sagte eine Aktivistin zu der Protestaktion. Die Polizei war eigenen Angaben nach vor Ort im Einsatz. Es liefen nun Maßnahmen, sagte die Polizeisprecherin, ohne nähere Details zu nennen.