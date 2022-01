Brinkhaus verzichtet zugunsten von Merz auf Fraktionsvorsitz

Das kündigte Brinkhaus in einem Brief an die Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU an, der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Brinkhaus schlägt vor, den neuen Fraktionsvorsitzenden bereits am 15. Februar zu wählen.

Zuletzt hatten sich vor allem Politiker aus Ostwestfalen-Lippe in der CDU dafür stark gemacht, Partei- und Fraktionsvorsitz nicht in eine Hand zu legen. „Die Aufgaben sind so groß, dass wir sie an der Spitze auf vier Schultern verteilen sollten, und zwar auf die von Friedrich Merz in der Partei und auf die von Ralph Brinkhaus in der Fraktion“, sagt etwa Tim Ostermann, der Herforder CDU-Kreisvorsitzende gegenüber dieser Zeitung.



Nach CDU-Parteichef nun wohl bald auch Unionsfraktionsvorsitzender: Friedrich Merz Foto: Michael Kappeler/dpa

Die Amtszeit von Brinkhaus endet normalerweise am 30. April 2022.