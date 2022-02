Bundespräsident Steinmeier beginnt Besuch im Senegal

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am Flughafen Blaise Diagne in Dakar von Macky Sall, Präsident von Senegal, begrüßt.

Die Impfstoffproduktion in Afrika und die regionale Sicherheitslage - das sind die wichtigsten Themen des dreitägigen Besuchs von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Senegal.

Nach seiner Anreise am Sonntag beginnen die politischen Gespräche mit Staatspräsident Macky Sall. Die beiden Präsidenten werden später an einer Wirtschaftskonferenz teilnehmen. Steinmeier hat eine Delegation von Unternehmensvertretern mit nach Dakar gebracht.

Der Bundespräsident will am Nachmittag auch das Parlament - die Nationalversammlung - besuchen und mit dessen Präsident Moustapha Niasseden und Abgeordneten sprechen. Außerdem wird er den Grundstein für den Neubau des Goethe-Instituts in Dakar legen.

Erst zum zweiten Mal überhaupt stattet ein Bundespräsident dem westafrikanischen Land einen offiziellen Besuch ab. Vor genau 60 Jahren war Heinrich Lübke da.

Corona ist zentrales Thema

Für Steinmeier ist es die erste lange Reise seit Beginn der Corona-Pandemie. In den vergangenen beiden Jahren war er - mit Ausnahme eines Staatsbesuchs in Israel im Sommer vergangenen Jahres - nur in Europa unterwegs. Seine letzte Reise vor dem Ausbruch der Pandemie hatte ihn im Februar 2020 auch nach Afrika geführt. Damals besuchte er Kenia und den Sudan.

Die Corona-Pandemie und das Impfen als Weg zu ihrer Bekämpfung wird ein zentrales Thema jetzt im Senegal sein. Steinmeier will sich an diesem Dienstag anschauen, wo der Biontech-Konzern demnächst eine Anlage zur Impfstoffproduktion errichten möchte. Das deutsche Unternehmen, das den ersten in der EU zugelassenen Impfstoff entwickelt hat und produziert, hat erst vor wenigen Tagen eine aus zwei Modulen bestehende Anlage vorgestellt, die künftig im Senegal, in Ruanda und möglicherweise in Südafrika errichtet werden soll.

«Globale Allianz gegen die Pandemie»

In Afrika sind erst rund 12 Prozent der Bevölkerung geimpft, während es in der EU mehr als 70 Prozent sind. Zwischen der Afrikanischen Union und der Europäischen Union umstritten ist die vorübergehende Freigabe der Impfstoff-Patente. Afrika verlangt dies, Europa, auch Deutschland, verweigert es jedoch. Die Freigabe der Patente könnte nach Ansicht von Experten die Impfstoffproduktion in afrikanischen Ländern ankurbeln.

Steinmeier hatte sich bereits in der ersten Corona-Welle für eine «globale Allianz gegen die Pandemie» ausgesprochen. Beim World Health Summit in Berlin im Oktober 2020 sagte er dann: «Eine Pandemie, die im eigenen Land eingedämmt, aber jenseits unserer Grenzen nicht überwunden ist, kostet weiterhin Menschenleben, kostet aber auch Wohlstand. Die Formel "Wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht" ist nicht nur unethisch, sie ist dumm.»

Der Besuch im Senegal ist im Augenblick auch deshalb interessant, weil das Land gerade den Vorsitz in der Afrikanischen Union führt, die alle Staaten des Nachbarkontinents umfasst.

Der Bundespräsident will sich bei seinen Gesprächen auch über die Sicherheitslage in der Sahel-Region informieren. Die Republik Senegal grenzt an Mali an, wo nach einem Militärputsch die bisherige Unterstützung westlicher Streitkräfte - darunter die Bundeswehr - in Frage steht. Frankreich, Kanada und europäische Partner haben bereits angekündigt, ihren militärischen Anti-Terror-Einsatz zu beenden.