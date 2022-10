China hält an Null-Covid-Strategie fest

Angesichts neuer Corona-Ausbrüche hat Chinas Führung vor dem Kongress der Kommunistischen Partei bekräftigt, dass sie an der strikten Null-Covid-Strategie des Landes nicht rüttelt. Das Parteiorgan «Volkszeitung» und die Staatsagentur Xinhua verbreiteten am Dienstag amtlich abgesegnete Kommentare, die vor den Gefahren einer Lockerung warnten.

China sei ein großes Land mit 1,4 Milliarden Menschen, einer regional unausgewogenen Entwicklung und einem Mangel an medizinischen Ressourcen. Ein großflächige Rückkehr des Virus hätte «schwere Auswirkungen auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung».

Die Probleme mit Lockdowns, Massentests, Quarantäne und Abschottung zum Ausland durch die Null-Covid-Politik sorgen für Unmut im Volk und belasten die zweitgrößte Volkswirtschaft. Wenn die 2300 Delegierten der Kommunistischen Partei von Sonntag an in Peking zu dem nur alle fünf Jahre stattfindenden Parteitag zusammenkommen, wird die Pandemie hinter den Kulissen eines der drängenden Themen sein. Angesichts eines neuerlichen Anstiegs der täglichen Infektionen auf einige Hundert sind Zig-Millionen Menschen in China gegenwärtig ganz oder teilweise von Lockdowns betroffen.

Es müsse eine bessere Balance zwischen Vorbeugung und Kontrolle auf der einen sowie wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung auf der anderen Seite gefunden werden, um die Kosten minimal zu halten, schrieb die «Volkszeitung». Bisher habe die Null-Covid-Strategie zu wenigen Krankheitsfällen, geringer Hospitalisierung und Sterblichkeit geführt, während eine gleichmäßige wirtschaftliche und soziale Entwicklung gesichert worden sei. Kostenmäßig sei Prävention am wirtschaftlichsten und wirksamsten, argumentierte die «Volkszeitung».

Das Blatt wies auf die Verbreitung der neueren, leichter übertragbaren Virus-Varianten sowie 267 Millionen Menschen in China im Alter von mehr als 60 Jahren hin. Es warnte vor Untätigkeit: «Wenn Flachliegen gewählt wird, wird die Ausbreitung der Epidemie unausweichlich mehr Verluste an Menschenleben und Eigentum verursachen. Die öffentlichen Gesundheitsrisiken werden unabsehbar.»