„Die Sanktionen sollen Putin treffen, nicht uns“

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) über Russlands Krieg gegen die Ukraine, die Folgen für die Energieversorgung und die Landtagswahl am 15. Mai

Bielefeld

Hendrik Wüst (46) will mit seiner CDU die Landtagswahl am 15. Mai gewinnen und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen bleiben. Ein Gespräch über Regierungspolitik in Zeiten von Krieg, Energieengpässen und Corona-Pandemie.

Von Ulrich Windolph, Andreas Schnadwinkel und Elmar Ries