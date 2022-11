Entwicklungsministerin fordert mehr Hilfen für arme Länder

Gemeinsam mit besonders von Klima-Katastrophen betroffenen Ländern will Entwicklungsministerin Schulze am Montag einen globalen Schutzschirm starten. Unklar ist, wer sich mit wie viel Geld beteiligt.

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) verlangt mehr Hilfen für arme Länder, die unter Folgen des Klimawandels leiden. So müssten sich mehr Staaten an dem geplanten Schutzschirm beteiligen, sagte Schulze, die an diesem Samstag selbst zur Weltklimakonferenz nach Scharm el Scheich in Ägypten reist, der «Süddeutschen Zeitung».

«Noch mehr Industriestaaten müssen dazukommen», forderte sie, «oder auch große Verursacher wie China». Gemeinsam mit der Gruppe der 20 besonders gefährdeten Staaten will Schulze zu Beginn der zweiten Verhandlungswoche am Montag den «Globalen Schutzschirm gegen Klimarisiken» an den Start bringen. Aus dem neuen Finanztopf sollen schnelle Hilfe an Leidtragende klimabedingter Katastrophen fließen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte den Schutzschirm vor wenigen Tagen bei der Klimakonferenz vorgestellt. Das Büro dafür soll in Frankfurt am Main entstehen, Deutschland stellt 170 Millionen Euro als Anschubfinanzierung zur Verfügung. Welche Länder sich sonst noch mit wie viel Geld beteiligen, ist unklar. Die besonders stark von Katastrophen wie Wirbelstürmen, Dürren oder Fluten betroffenen Ländern haben sich bereits vor einigen Jahren in der V20 organisiert, der inzwischen 58 Staaten in Afrika, Asien, im Pazifik und in Lateinamerika angehören.

Länder auf den Weg zur Klimaneutralität bringen

Der Schutzschirm solle helfen, gegenüber Entwicklungsländern Glaubwürdigkeit zu erlangen. «Vertrauen baut man auf, indem man tut, was man sagt», sagte Schulze. Zugleich verteidigte die SPD-Politikerin die Pläne einiger Entwicklungsländer, neue Gasvorkommen zu erschließen. «Was besser daran sein soll, Gas teuer aus Russland zu kaufen, statt es selbst aus dem Boden zu holen, das hat mir noch keiner erklären können», sagte Schulze. «Die Haltung, einfach zu sagen, für uns ist es okay, aber für euch nicht - das ist schon grenzwertig.» Lieber wolle man Staaten dabei unterstützen, sich auf den Weg zur Klimaneutralität zu machen.

Bei der Konferenz in Scharm el Scheich sind etwa 45.000 Teilnehmer registriert. Anfang der Woche reisten bereits mehr als 100 Staats- und Regierungschefs an. Am Freitag hatte US-Präsident Joe Biden vor der Weltklimakonferenz versprochen, das ausgerufene Klimaschutzziel der USA einzuhalten und entschlossen gegen die Erderwärmung zu kämpfen. Die Konferenz läuft bis Ende kommender Woche.