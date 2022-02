EU plant Finanzierung von Waffenlieferungen an die Ukraine

Die EU hat ein Budget, um Streitkräfte in Partnerländern zu unterstützen. Nun ist im Gespräch, dass Geld aus diesem Fonds an die Ukraine fließen soll. Eine Entscheidung wird bei einer Sondersitzung erwartet.

Die EU wird aller Voraussicht nach Waffenlieferungen an die Ukraine finanzieren. Wie EU-Beamte am Sonntag in Brüssel bestätigten, soll ein entsprechender Vorschlag am Abend von den Außenministern und Außenministerinnen der Mitgliedstaaten bei einer Sondersitzung gebilligt werden.

Das Geld würde demnach aus der sogenannten «Europäische Friedensfazilität» kommen. Sie ist ein neues Finanzierungsinstrument der EU, das auch genutzt werden kann, um die Fähigkeiten von Streitkräften in Partnerländern zu stärken. Für den Zeitraum von 2021 bis 2027 ist die «Friedensfazilität» mit rund fünf Milliarden Euro ausgestattet.

Wie viel Geld von diesem Betrag für den Kauf von Waffenlieferungen und Ausrüstung für die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung gestellt werden soll, war am Sonntagmittag zunächst noch unklar. «Die Beratungen mit den Mitgliedstaaten darüber dauern noch an», sagte ein EU-Beamter. Es sei allerdings zu erwarten, dass die EU einen wichtigen Beitrag dazu leisten werde, die Fähigkeiten der Menschen in der Ukraine zu stärken, sich gegen den russischen Angriff zu verteidigen.

Er betonte dabei, dass auch tödliche Verteidigungswaffen finanziert werden sollten. Mitgliedstaaten, die dies nicht direkt unterstützen wollten, könnten die Möglichkeit einer «konstruktiven Enthaltung» nutzen. So könnten Beiträge dieser Länder ausschließlich dafür genutzt werden, nicht-tödliche Waffen oder andere Ausrüstung zu finanzieren. Dazu gehört zum Beispiel auch Treibstoff.

Italien übergibt Soforthilfe

Die Regierung in Rom beschloss, der Ukraine 110 Millionen Euro an Soforthilfe zu übergeben. Ein entsprechendens Dokument unterschrieb Außenminister Luigi Di Maio, wie er am Sonntag in den Sozialen Netzwerken mitteilte. Er habe seinen ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba über die Hilfe in Kenntnis gesetzt.

«Der Frieden ist unser aller Ziel, für das wir jeden Tag arbeiten. Auf russische Waffen antworten wir mit Sanktionen: Das ist der einzige Weg, diesen wahnsinnigen Krieg zu beenden», schrieb Di Maio.

Allerdings stehen die Italiener Medienberichten auch davor, der Ukraine Waffen zu liefern. Die Regierung arbeite an einem Dekret, Panzerabwehrwaffen und Stinger-Raketen für Kiew bereitzustellen, schrieb die Zeitung «La Repubblica» am Sonntag. Wie aus Deutschland seien rund 500 Flugabwehrraketen und 1000 Panzerabwehrwaffen geplant.