FDP-Fraktionschef fordert Alternative zu Corona-Quarantäne

Die Debatte um die Corona-Isolationsregeln geht in die nächste Runde: FDP-Fraktionsvorsitzender Christian Dürr schlägt eine Alternative zur Isolationspflicht bei einer Corona-Infektion vor.

FDP-Fraktionsvorsitzender Christian Dürr schlägt vor, sich hinsichtlich der Corona-Isolationsregeln an anderen europäischen Ländern zu orientieren.

FDP-Fraktionschef Christian Dürr nimmt die Debatte über Lockerungen bei den Corona-Isolationsregeln wieder auf. «Viele andere europäische Länder gehen den Weg, dass sich positiv Getestete nicht mehr in Zwangsisolation begeben müssen», sagte er dem «Spiegel».

«Auch da sollten wir in Deutschland auf mehr Eigenverantwortung setzen, wie wir es auch bei anderen Infektionskrankheiten tun. Zum Beispiel könnte man nach einer Infektion mit Maske das Haus verlassen und Abstand halten.»

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte Vorschläge für ein weitgehendes Ende der amtlich angeordneten Isolationspflicht für Infizierte erst Anfang April nach einer Welle der Kritik einkassiert. Dies würde «psychologisch das falsche Signal» senden und als Schritt der Lockerung verstanden. Die Gesundheitsämter sollen eine Isolation daher weiter anordnen, nur die Quarantäne für Kontaktpersonen von Infizierten nicht mehr. Die Dauer der Absonderungen soll zudem auf fünf Tage verkürzt werden. Das Ministerium hatte einen neuen Vorschlag an die Länder dazu angekündigt.

Auch Buschmann verteidigt Corona-Strategie

Auch Bundesjustizminister Marco Buschmann verteidigte den Corona-Lockerungskurs der FDP. Die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes seien richtig gewesen, sagte der FDP-Politiker am Samstag beim Bundesparteitag der Liberalen in Berlin. Dies sei zwar heiß diskutiert worden. «Aber heute wissen wir: Es war verantwortbar, diese Schritte zu gehen.»

Das zeige sich an den Infektionszahlen sowie an der Situation in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen. «Wenn es verantwortbar ist, den Bürgerinnen und Bürgern mehr Freiheit zu lassen, dann ist es schlicht notwendig», betonte Buschmann. Denn die Freiheit sei kein Privileg und kein Geschenk der Politik, sie gehöre den Bürgern.

Dürr sagte dazu: «Was mussten wir uns alles von den Markus Söders dieser Welt anhören?» Jetzt, da das neue Infektionsschutzgesetz seit gut vier Wochen greife und die Rückkehr zur Normalität Realität geworden sei, müsse man Bilanz ziehen: «Die FDP in der Ampel wirkt. Ohne die Freien Demokraten hätte es diese Rückkehr in Deutschland nicht gegeben. Wir machen den Unterschied.» Der Alltag der Menschen im April 2022 würde ohne die FDP «definitiv anders aussehen».