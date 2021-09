Delbrück-Steinhorst

In Delbrück-Steinhorst ist Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet am Samstag vor 400 Zuhörern in den Wahlkampf-Endspurt gestartet. Der Auftritt im Festzelt in Steinhorst gilt als gutes Omen, auch Angela Merkel war im Wahlkampf 2017 in dem 800-Einwohner-Ort zu Gast.



Von dpa und Maike Stahl