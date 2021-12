Margot Käßmann: „Schade“

Die Kritik daran wird leise und zwischen den Zeilen geäußert. „Schade“ nennt das Margot Käßmann. „Denn wer sich auf Gott beruft, sieht sich ja in Verantwortung vor einer größeren Instanz. Und zeigt, dass er darum weiß: Nicht alles liegt in der eigenen Kraft und Macht“, so die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar