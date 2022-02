EU-Kommission ist dabei, mit der sogenannten Taxonomie die Wirtschaft in gut und schlecht einzuteilen. Betroffen wäre auch die Rüstungsbranche – und das mitten in der Russlandkrise.

Für Banken und Fonds soll es unattraktiv werden, in politisch nicht gewollte Produkte zu investieren oder bestimmten Branchen Geld zu leihen. Der für Teile Ostwestfalen-Lippes zuständige CDU-Europaparlamentarier Dr. Markus Pieper aus Lotte (Kreis Steinfurt) sieht das sehr kritisch.

Kann die EU-Kommission diese Idee nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine halten?

Markus Pieper: Nein. Es gibt auch bereits Hinweise, dass EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen diesen Vorschlag nicht bringen wird. Es wäre auch fatal, würden wir die europäischen Rüstungsindustrie so blockieren. In einer Zeit, da doch allen klar wird, dass Europa wehrhafter sein muss. Unser Werteverständnis ist richtig, aber wenn uns keiner mehr ernst nimmt, wird es nicht bei der Ukraine bleiben.

Wer soll die EU noch ernst nehmen, wenn die einen von einer gemeinsamen EU-Armee innerhalb der Nato träumen und die anderen die Produktion von Rüstungsgütern unmöglich machen wollen?

Pieper: Na ja, es ist schon besser geworden, denken Sie an den gemeinsamen EU-Außenbeauftragten und auch an gemeinsame Friedenstruppen und an militärische Aktionen. Das deutsch-niederländische Korps in Münster ist neben der Nato auch der EU verpflichtet. Aber alles ist am Limit, im Baltikum fehlen der Bundeswehr allen Ernstes Unterhosen. Das geht so nicht mehr. Wir brauchen ein breites Bewusstsein für ein stärkere Verteidigungsbereitschaft – auf deutscher und auf europäischer Ebene.

CDU-Abgeordneter Markus Pieper. Foto: Andreas Schnadwinkel

Sie haben auf Ihrer Facebook-Seite gepostet: „Europa, wach‘ endlich auf“. Was können Sie als Europaparlamentarier machen?

Pieper: Auch wenn ich nie gedacht hätte, dass Putin so weit geht: Europa hat auf hohem Ross geschlafen, auch nach der Krim-Besetzung und selbst während des Trump-Zwischenspiels nie ernsthaft eine eigene europäische Souveränität angestrebt. Wir arbeiten im Parlament an höheren Budgetlinien etwa für Energiesicherheit, Verteidigung und strategische Unabhängigkeit bei seltenen Rohstoffen und der Chipproduktion. Es geht ja nicht nur um Russland. Es geht gerade auch um China und auch um Indien und Lateinamerika. Gegenüber den USA brauchen wir doch Augenhöhe. Dafür braucht es nicht nur Bewusstsein, sondern konkrete Politik.

