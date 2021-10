Wüst zum neuen CDU-Landeschef gewählt

Appelle an Geschlossenheit auf Parteitag in Bielefeld

645 Ja-Stimmen der 656 teilnehmenden Wahlberechtigten entfielen auf Wüst. Es gab 11 Nein-Stimmen und keine Enthaltungen oder ungültige Stimmen. «Vielen herzlichen Dank für dieses gigantische Ergebnis», rief Wüst. «Ich werde mir ein Bein ausreißen, diese Vorschusslorbeeren auch zu rechtfertigen.»

"Von Bielefeld muss die Botschaft ausgehen, dass Politik ein Mannschaftssport ist.“ Mit diesen Worten begrüßte der CDU-Bezirksvorsitzende Ralph Brinkhaus zu Beginn die Delegierten. Er lobte die Regierung des scheidenden Ministerpräsidenten Laschet als beispielhaft für die CDU im Bund.



Wenn die CDU im Bund wieder aufgerichtet werden solle, könne nur eine Botschaft von Bielefeld ausgehen: «Politik ist Mannschaftssport, es kommt auf alle an, es kommt auf die Vielen an», sagte Brinkhaus. Laschet habe bei seinem Amtsantritt als Landesparteichef 2012 die NRW-CDU nach deren schlechtestem Landtagswahlergebnis «wieder aufgerichtet» und schließlich 2017 in die Landesregierung hineingeführt, sagte Brinkhaus.



Wüst, zugleich als Nachfolger Laschets designierter nordrhein-westfälischer Ministerpräsident, appellierte an die CDU, sich stärker um die Alltagssorgen der Menschen zu kümmern. Die CDU werde nur Volkspartei bleiben, wenn sie klare, erkennbare Antworten darauf habe. Diese Antworten dürften nicht «im Dickicht eines Wahlprogramms versteckt» bleiben.

Bei der Bundestagswahl habe die CDU «querbeet» Millionen Wähler aus der Mitte der Gesellschaft verloren, sagte Wüst in seiner Bewerbungsrede für den Landesvorsitz der NRW-CDU. Wichtigste Aufgabe sei es, diese Mitte zurückzugewinnen - auch bei der NRW-Landtagswahl im kommenden Mai.

Wüst - derzeit noch Landesverkehrsminister - wird voraussichtlich am kommenden Mittwoch im Landtag auch zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden. Der personelle Wechsel wird notwendig, nachdem Laschet, der in diesem Jahr als Kanzlerkandidat der Union angetreten war, sich schon vor der Bundestagswahl festgelegt hatte, auch im Falle eines Scheiterns nicht in seinen Ämtern in NRW zu bleiben.

Auf dem Parteitag in Bielefeld rief Laschet die NRW-CDU in seiner Abschiedsrede zu Geschlossenheit im kommenden Landtagswahlkampf auf. Unter seinem Parteivorsitz habe die NRW-CDU seit 2012 ihre jahrelange Zerstrittenheit überwunden. «Die NRW-CDU darf nie wieder zerstritten sein.» Die Partei müsse weiter so zusammenstehen wie in den vergangenen Tagen.



Laschet warnte die CDU davor, in Populismus oder Ressentiments zu verfallen. Zum Markenkern der CDU im Bund wie im Land gehörten aber auch das «soziale Herz» und der «Blick auf die kleinen Leute». Bei der Bundestagswahl aber habe die CDU Wähler an die SPD verloren, weil nicht mehr spürbar gewesen sei, dass die Christdemokraten die soziale Frage ernst nähmen.

Laschet wurde für seine Rede rund fünf Minuten lang von den mehr als 650 Delegierten des Parteitags mit Applaus gefeiert.

Am 15. Mai 2022 sind in NRW Landtagswahlen.