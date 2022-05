Präsidentenwahl auf den Philippinen hat begonnen

Wird Ferdinand «Bongbong» Marcos Jr. neuer Präsident der Philippinen? Der Sohn des langjährigen Diktators ist den Umfragen zufolge Favorit bei der Wahl in dem südostasiatischen Inselstaat.

Auf den Philippinen hat die mit Spannung erwartete Präsidentschaftswahl begonnen. Seit dem frühen Montagmorgen (Ortszeit) sind 67 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für den scheidenden Präsidenten Rodrigo Duterte zu bestimmen.

Bei Umfragen lag der Sohn des verstorbenen Ex-Diktators Ferdinand Marcos vorne. Gewinnt Ferdinand «Bongbong» Marcos Jr., so würde seine Familie 36 Jahre nach ihrer Vertreibung in den Malacañang-Palast in Manila zurückkehren.

Polizei und Militär waren in Bereitschaft, weil Wahlen auf den Philippinen häufig von Gewalt und Betrugsvorwürfen überschattet werden. Duterte hatte den Montag im Vorfeld zum außerordentlichen Feiertag erklärt, damit möglichst viele Menschen teilnehmen können.

Insgesamt bewerben sich neun Kandidaten und eine Kandidatin um das Amt. Die Wahl gewinnt, wer die meisten Stimmen bekommt. Die Wahllokale sind von 6.00 bis 19.00 Uhr (0.00 bis 13.00 Uhr MESZ) geöffnet. Erste Ergebnisse werden noch am Abend oder am Dienstagmorgen erwartet.