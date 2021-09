Setzt sich Ralph Brinkhaus durch?

Der bisherige Chef der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Ralph Brinkhaus (CDU), ist offensichtlich nicht bereit, das Amt nur kommissarisch weiterzuführen. Er will sich, wie üblich, für ein Jahr wählen lassen. Die Entscheidung fällt voraussichtlich in der ersten Sitzung nach der Wahl.

Hier nach der CDU-Präsidiumssitzung noch Seite an Seite, heute in der Unionsfraktion Gegner? Armin Laschet und Ralph Brinkhaus.

Sie hat um 17 Uhr begonnen. Der neue Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur zunächst nur für sechs Monate und nicht wie üblich für ein Jahr gewählt werden - so hieß es unmittelbar vor der konstituierenden Sitzung. Mit diesem Kompromiss soll der Streit um den Fraktionsvorsitz entschärft werden.

Bislang gebe es nur einen Bewerber, nämlich den bisherigen Fraktionsvorsitzenden Ralph Brinkhaus (CDU), sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Brinkhaus betonte, er sei sehr an einem «harmonischen Start» interessiert. Zuvor war in der Diskussion, dass auch Jens Spahn, Norbert Röttgen und Friedrich Merz für das Amt kandidieren.

Söder erklärte allerdings am Vorabend in der ARD, mit Brinkhaus habe die CSU «sehr gute Erfahrungen» gemacht. «Es gäbe auch Andere, aber das wäre eine Option.» Möglicherweise werde es einen gemeinsamen Vorschlag beider Parteivorsitzenden geben. Söder plädierte dafür, «Klarheit» für die Fraktion zu schaffen. «Es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir da eine klare Linie haben, dass das nicht nur für ein paar Tage gilt, sondern für länger.»

Ralph Brinkhaus ist im Kreis Güterloh wird direkt in den Bundestag gewählt worden. Foto:

In der Unionsfraktion sieht Brinkhaus dem Vernehmen nach einen breiten Rückhalt für sich. Von Unterstützern ist zu hören, der Vorwurf eines inhaltsleeren Wahlkampfes ziehe gegen ihn nicht. Im Sommer habe er mit einer großen Wahlkreistour bewusst im ganzen Land um Loyalität geworben, Scholz des Öfteren Paroli geboten - und außerdem gelte er als einer der wenigen, die in freier Rede im Bundestag den politischen Gegner attackieren und bei den eigenen Leuten für Jubel sorgen könnten.

Aus einer Gruppe von etwa einem Dutzend Unions-Abgeordneter, die seit 2017 im Parlament sind (Gruppe 17), erhielt Brinkhaus am Dienstag deutliche Unterstützung für sein Ziel, sich wie üblich für ein volles Jahr bestätigen zu lassen. Aus der baden-württembergischen CDU hieß es dagegen nach Gremienberatungen, Brinkhaus solle unter keinen Umständen regulär gewählt werden. Die Sitzung soll um 17.00 Uhr beginnen. Der Vorsitz der CSU-Landesgruppe steht derweil schon fest. Alexander Dobrindt wurde im Amt bestätigt.

Einige Unionsabgeordnete wollen offenbar, dass Markus Söder bei den Jamaika-Verhandlungen eine führende Rolle übernimmt. Foto: dpa

Der Machtkampf um die Spitze in der Unionsfraktion ist Teil des Machtkampfs, der derzeit vor allem in der CDU, aber auch in der Union insgesamt abläuft. Mit Spannung wird erwartet, wie sich Laschet und Söder vor den Abgeordneten äußern. Der gegen Laschet im Kampf um die Kanzlerkandidatur gescheiterte bayerische Ministerpräsident ist ja nicht gerade als größter Fan des CDU-Vorsitzenden in den Wahlkampf gezogen, hatte ihn aber auf offener Bühne unterstützt und auf dem CSU-Parteitag minutenlang feiern lassen.

Am Dienstagmittag machen dann passend zur allgemeinen Lage neue Gerüchte in Berlin die Runde: So wünschten sich Teile der CDU, dass CSU-Chef Markus Söder bei möglichen Jamaika-Verhandlungen eine führende Rolle übernehme, um sich im Erfolgsfall für die Wahl zum Bundeskanzler aufstellen zu lassen, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Aus der CSU-Landesgruppe heißt es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur, es gebe hierzu keine Bestrebungen, das Drängen komme aus einigen CDU-Landesgruppen.

Tatsache ist, dass Söder in der Unionsfraktion schon im April im Machtkampf mit Laschet um die Kanzlerkandidatur großen Rückhalt erfahren hatte. Damals ergriffen auch viele CDU-Abgeordnete das Wort für den bayerischen Ministerpräsidenten. Söder berichtete später auch von Zuspruch aus der CDU-Basis, sogar von Personen, die er zuvor nicht einmal gekannt hatte. In München stößt das neueste Gerücht auf durchaus offene Ohren. «Der Gedanke hat Charme», heißt es etwa.

Laschet hatte im Vorfeld der Bundestagswahl erklärt, er gehe «ohne Rückfahrkarte» nach Berlin - auch, wenn er nicht Kanzler werde. Sollte die Union auf der Oppositionsbank landen, wäre der Fraktionsvorsitz der einzige wichtige Posten, der zu vergeben wäre. Nachdem Laschet die CDU bei der Bundestagswahl zu einem historisch schlechten Ergebnis hinter der SPD geführt hat, sieht er sich mit immer mehr Kritik konfrontiert.