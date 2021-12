Zahl der Asylanträge deutlich gestiegen

Berlin

In Deutschland ist die Zahl der Asylanträge in diesem Jahr prozentual offenbar doppelt so stark angestiegen wie in der Europäischen Union. Das geht aus Daten der EU-Statistikbehörde Eu­rostat hervor. Von Januar bis Ende September wurden demnach in Deutschland 100.240 Asyl-Erstanträge registriert – ein Zuwachs von 33 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum.

Von Elmar Ries