4,5 Millionen Corona-Bußgeld

Acht große nordrhein-westfälische Städte haben zwischen Januar und Dezember 2021 insgesamt über 4,5 Millionen Euro an Corona-Bußgeldern erhoben. Das ergab eine Umfrage in Bielefeld, Köln, Düsseldorf, Bonn, Essen, Aachen, Bochum und Wuppertal.

Die höchste Summer wies die Stadt Köln mit rund 1,6 Millionen Euro auf.

Die Stadt Bielefeld verhängte rund 786.000 Euro an Corona-Bußgeldern, Wuppertal dagegen nur Bußgelder in Höhe von rund 67.000 Euro.

Bei den häufigsten Verstößen handelte es sich nach Angaben der Städte um das Nichttragen einer Maske. Die zweitmeisten Anzeigen wurden in Bezug auf das Ansammlungsverbot gestellt. Besonders teuer wurde es in der Stadt Düsseldorf für den Betreiber eines Clubs, der seine Diskothek unerlaubt öffnete. Er musste 8000 Euro an die Stadt zahlen. Die eingenommenen Bußgelder sollen den städtischen Haushalten zufließen, teilten die Städte mit.

Bielefeld fördert Sport und Kultur

Bielefeld möchte 150.000 Euro explizit für den Sport- und Kulturbereich verwenden, sagte eine Sprecherin. Auch die Stadt Bonn wolle mit einem Teil des Geldes Kultureinrichtungen und Kulturschaffende unterstützen, teilte ein Sprecher mit. Die Einhaltung der Regeln kon­trollieren in NRW grundsätzlich die Ordnungsämter.

Polizisten kontrollieren die Einhaltung der Maskenpflicht - hier in Berlin. Foto: Christoph Soeder

Deren Mitarbeiter haben eine undankbare Aufgabe. Viele müssen sich dabei Beleidigungen anhören oder werden Opfer von Angriffen. In Mönchengladbach etwa wurde kürzlich eine Einsatzkraft bei einer Personalienüberprüfung attackiert und so schwer an der Hand verletzt, dass der Mann monatelang dienstunfähig war. Auch Bedrohungen wie: „Ich haue dich gleich um“ werden immer wieder zur Anzeige gebracht.

Mehr Angriffe gegen Ordnungshüter

Ein Blick in die Kriminalitätsstatistik der NRW-Polizei zeigt, dass im vergangenen Jahr vier Mal so viele Mitarbeiter der Ordnungsämter bei ihrer Arbeit angegriffen oder bedroht worden sind wie im Jahr zuvor. Gab es 2019 insgesamt 410 körperliche Angriffe, waren es 2020 schon 1640 Fälle. Der Anstieg wird seitens der Behörden auf die Arbeit des Ordnungsamtes bei den Corona-Kontrollen zurückgeführt. Was die Statistik nicht erfasst, sind aggressive Bürger, die mit ablehnender Haltung ins Gespräch gehen.