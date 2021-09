Abgerechnet wird nach Entfernung

Der öffentliche Nahverkehr in Ostwestfalen-Lippe wird zum 1. Dezember preislich neu aufgestellt. Dann soll neben dem bestehenden Tarif der neue eTarif gelten.

Öffentlicher Nahverkehr: zusätzlicher eTarif für Handy-Nutzer in ganz OWL geplant – vorerst nicht für Abos

Die Nahverkehrsunternehmen - hier Mobiel in Bielefeld - erweitern ihr Angebot ab Dezember in ganz OWL um einen Entfernungstarif.

„Dieser Tarif ist für uns eine Revolution, weil die kommunalen Grenzen fallen und bei der Entfernung die Luftlinie in Kilometern zählt“, erklärt Stefan Honerkamp, Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Ostwestfalen-Lippe (VVOWL). Bislang ist es so, dass Fahrgäste auf kurzen Strecken, die über eine Stadt- oder Kreisgrenze ­hinaus in eine andere Tarifzone führen, deutlich mehr bezahlen müssen als für längere Fahrten innerhalb einer Stadt oder eines Kreises.