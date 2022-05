Ärztepräsident will Werbung für alkoholhaltige Getränke verbieten lassen

Klaus Reinhardt. Foto: Gregor Fischer/dpa

Klaus Reinhardt, der in wenigen Tagen seinen 62. Geburtstag feiert, ist in Bonn geboren. Aufgewachsen ist er seit 1965 in Bielefeld, wo er am Ratsgymnasium sein Abitur gemacht hat. Er studierte Jura, Philosophie und Medizin in Bonn und Padua. Der Vater von vier Kindern arbeitet heute als Facharzt für Allgemeinmedizin und Hausarzt in Bielefeld. Seit 2011 ist er Vorsitzender des Hartmannbundes, seit 2019 Präsident der Bundesärztekammer.