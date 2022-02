Deutscher Luftraum für russische Flieger gesperrt

Deutschland sperrt wegen des Ukraine-Krieges seinen Luftraum für russische Maschinen. Die Regelung gilt seit 15.00 Uhr und betrifft Flüge nach Deutschland sowie Überflüge, wie das Bundesverkehrsministerium mitteilte.

Humanitäre Flüge seien von dem Verbot ausgenommen. Eine entsprechende Mitteilung (Notam) wurde demnach bereits veröffentlicht. Das Verbot soll laut Ministerium zunächst für drei Monate gelten. EU-Beamten zufolge ist es wahrscheinlich, dass russische Maschinen künftig nirgendwo mehr in der Union landen oder starten dürfen. Ein entsprechender Vorschlag sei in Arbeit.

Bundesminister Volker @Wissing befürwortet die Sperrung des deutschen Luftraums für russische Luftfahrzeuge und hat die Anordnung getroffen, alles hierfür vorzubereiten. — BMDV (@BMDV_bund) February 26, 2022

Ein EU-Diplomat hatte zuvor der dpa gesagt: «Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch die anderen EU-Länder ihren Luftraum schließen werden.» Auch Finnland wollte sich diesen Maßnahmen anschließen, wie Transport- und Kommunikationsminister Timo Harakka in der Nacht twitterte.

Die Lufthansa teilte mit, zunächst nicht mehr nach oder über Russland zu fliegen. Dies geschehe aufgrund «der aktuellen und sich abzeichnenden regulatorischen Situation» und gelte für sieben Tage. Verbindungen nach Russland werden demnach ausgesetzt. «Flüge, die sich im russischen Luftraum befinden, werden diesen in Kürze wieder verlassen», hieß es in der Mitteilung. Die Lufthansa beobachte die Situation genau und stehe in engem Austausch mit nationalen und internationalen Behörden. «Die Sicherheit unserer Passagiere und Besatzungsmitglieder hat für uns zu jeder Zeit oberste Priorität.»

Aufgrund der aktuellen und sich abzeichnenden regulatorischen Situation wird Lufthansa den russischen Luftraum in den nächsten 7 Tagen nicht nutzen. Flüge nach Russland werden in dieser Zeit ausgesetzt. Wir beobachten die Situation weiterhin und stehen in Kontakt mit den Behörden — Lufthansa News (@lufthansaNews) February 26, 2022

Auch die niederländische Fluggesellschaft KLM will nach eigenen Angaben alle ihre Russland-Flüge für sieben Tage streichen und den russischen Luftraum meiden. Hintergrund dieser Entscheidung waren demnach die von den EU-Staaten vereinbarten Sanktionen, wonach keine Flugzeugersatzteile nach Russland geliefert werden dürfen. KLM könne nicht mehr garantieren, dass Flüge nach Russland oder über russisches Territorium sicher zurückkehren könnten, teilte die Gesellschaft mit.

Russland schließt Luftraum für mehrere EU-Staaten

Russland schloss währenddessen in der Nacht seinen Luftraum für Flugzeuge aus einer Reihe von EU-Staaten. Nach einer Mitteilung der russischen Luftfahrtbehörde dürfen Maschinen aus Lettland, Estland und Litauen sowie Slowenien nicht mehr nach Russland einfliegen, wie die Agentur Tass berichtete. Das Verbot gelte auch für Transitflüge sowie Überflüge durch den russischen Luftraum. Damit werde auf entsprechende Schritte dieser Staaten reagiert.

Als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine haben bereits mehrere EU-Staaten ihren Luftraum für Flugzeuge russischer Gesellschaften gesperrt. Neben den baltischen Staaten und Slowenien haben sich auch Bulgarien, Rumänien, Polen, die Niederlande, Italien, Irland, Skandinavien und Tschechien zu dieser Maßnahme entschlossen. Auch Großbritannien hat russische Flüge ausgesperrt. Russland hat seinerseits bereits ein Überflug- und Einflugverbot für Maschinen aus diesen Ländern verhängt.

Mehrere Maschinen abgedreht

Nach Daten der Tracking-Website «Flightradar24» drehte ein Lufthansa-Airbus A340 auf dem Weg von Frankfurt nach Tokio über Estland um, während ein Airbus A350 der Gesellschaft von München nach Seoul über Russland seinen Kurs änderte und wieder Richtung Westen flog.

Der Tokio-Flug wurde auf der Lufthansa-Seite als «Umgeleitet» angegeben und landete demnach gegen 22.00 Uhr wieder in Frankfurt. Die Maschine, die auf dem Weg nach Seoul war, sollte in München um kurz vor Mitternacht landen. Laut «Flightradar24» kehrte auch eine Boeing 777 der deutschen Frachtgesellschaft Aerologic über Russland um, die von Leipzig nach Tokio fliegen sollte.

Österreich befürwortet eine EU-weite Luftraumsperre für russische Flugzeuge. «Wir haben bereits alle notwendigen Vorkehrungen getroffen. Österreich wird seinen Luftraum nach der Entscheidung umgehend für alle russischen Flugzeuge sperren», schrieb Klimaschutz- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler auf Twitter. Solche Maßnahmen seien am wirksamsten, wenn die Europäische Union geeint vorgehe. Deshalb sei es wichtig, rasch die notwendigen Beschlüsse zu fassen.

Mehrere EU-Staaten, darunter Rumänien, Polen, Tschechien und Bulgarien, haben wegen der russischen Invasion in die Ukraine bereits den Luftraum für russische Maschinen gesperrt.

G7 mit Dringlichkeitssitzung

Die Außenminister der sieben führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7) kommen noch am heutigen Sonntag online zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Das kündigte der japanische Außenminister Yoshimasa Hayashi am selben Tag im japanischen Fernsehsender NHK an. Der G7-Gruppe gehört auch Deutschland an.

Hayashi wolle die Kooperation mit den anderen Partnern erneut bestätigen, «um die Situation zu verbessern», hieß es. Russlands Invasion sei «ein einseitiger Versuch, den Status quo mit Gewalt zu ändern», wurde der japanische Außenminister weiter zitiert. Russlands Vorgehen sei «absolut inakzeptabel, weil es eindeutig gegen das Völkerrecht verstößt». Japan hatte sich den USA und Europa angeschlossen und Sanktionen gegen Russland verhängt.

Sperrungen von Häfen für russische Schiffe

In der EU wird nun auch eine Sperrung von Häfen für Schiffe aus Russland erwogen. Das bestätigten EU-Beamte in Brüssel. Zahlreiche EU-Staaten hatten bereits erklärt, ihren Luftraum für Flugzeuge aus Russland zu sperren.

Den EU-Beamten zufolge ist es wahrscheinlich, dass russische Flugzeuge künftig nirgendwo mehr in der EU landen und starten dürfen. Ein entsprechender Vorschlag sei in Arbeit. Er würde auch ein Verbot umfassen, das Hoheitsgebiet der Union zu überfliegen.