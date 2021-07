Die Stichwahlen in Ostwestfalen-Lippe: Ticker mit Trends, Ergebnissen und Ereignissen rund um die Wahl

Bielefeld (WB/dpa). Zwei Wochen nach den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen stehen bei den Stichwahlen an diesem Sonntag auch in Ostwestfalen-Lippe wichtige Entscheidungen an. Gesucht werden neue Landräte für die Kreise Minden-Lübbecke und Lippe, der Oberbürgermeister im Oberzen­trum Bielefeld sowie die Bürgermeister in den Städten Höxter, Gütersloh, Halle, Werther und Bad Oeynhausen. Insgesamt sind noch 25 Bürgermeisterstühle in OWL besetzen.