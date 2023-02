Nach Erdbeben in der Türkei und Syrien: OWL will helfen

Nach den schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion mit Tausenden Todesopfern gibt es in Ostwestfalen-Lippe viel Mitgefühl und eine große Spendenbereitschaft.

Ein Mann sucht nach Menschen in den Trümmern eines zerstörten Gebäudes. Nach mehreren schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion steigt die Zahl der Toten weiter rasant.

Kreis Herford

Viele Menschen in Herford bangten um Angehörige und Bekannte im Erdbebengebiet, darunter Menschen, die früher mal in Herford gelebt haben und nun ihren Ruhestand in der alten Heimat verbringen.

Hier können Sie helfen Foto: Der Förderverein der Kreispartnerschaft Herford-Kobane/Nordsyrien hat eine Soforthilfe des Kreises Herford für die Region Kobane beantragt, um der mit einem Kreistagsbeschluss angestrebten Partnerstadt Kobane Hilfe zur Unterstützung von Erdbebenopfer zukommen zu lassen. Auch private Spenden sind erwünscht: Medico international, IBAN: DE69 4306 0967 1018 8350 02 (Stichwort „Nothilfe Erdbeben“) ...

Kreis Paderborn

Die Deutsch-Türkische Gesellschaft und der Caritasverband Paderborn sind direkt aktiv geworden, um den Erdbebenopfern zu helfen. Der Flughafen Paderborn-Lippstadt stellt eine Halle für Sachspenden zur Verfügung, der Diözesan-Caritasverband Paderborn stellt 30.000 Euro als Soforthilfe in Aussicht.

Kreis Minden-Lübbecke

Schon wenige Minuten, nachdem die schrecklichen Bilder des Erdbebens, das tausende Menschenleben gefordert hat, um die Welt gingen, war für den Espelkamper Ditib klar: „Wir müssen helfen.“ In der Moschee gibt es kaum noch einen freien Platz, wo nicht Kartons mit Kleidung, Lebensmittel und Schuhen oder andere Dinge wie Matratzen liegen.

Kreis Gütersloh

Sorge um Bekannte und Freunde: Cansu Topselvi aus Schloß Holte-Stukenbrock kann keinen klaren Gedanken fassen. Sie trauert bereits um zwei Freude, die bei dem Erdbeben ums Leben kamen.

Kommentar von Andreas Kolesch

Eines unterscheidet diese Katastrophe von anderen verheerenden Naturereignissen: Die Erdbebenserie trifft eine Region, die vom Bürgerkrieg in Syrien ohnehin schon schwer gezeichnet ist. Der Norden Syriens war schon vor den Beben verwüstet, koordiniertes staatliches Handeln gab es kaum mehr. In Europa ist die syrische Krisenregion zuletzt durch den alles überschattenden Ukraine-Krieg aus dem Blickfeld geraten. Gebessert hat sich in Syrien allerdings nichts – im Gegenteil.

Wie erkennt man seriöse Hilfsorganisationen?

Viele Menschen möchten jetzt gerne helfen. Eine der gängigsten Formen: die Spende. Doch wie kann ich sicher sein, dass meine Gabe auch wirklich dort ankommt, wo sie gebraucht wird?

Immer wieder bebt die Erde in der Türkei

Die Türkei ist immer wieder von schweren Erdbeben betroffen. Das Land liegt auf der kleinen Anatolischen Platte, die zwischen der nordwärts driftenden Arabischen Platte und der eurasischen Platte nach Westen verschoben wird. Die entstehenden Spannungen entladen sich regelmäßig in Beben.

Erste Hilfstrupps aus NRW auf dem Weg

In Gelsenkirchen wurden in der Nacht zum Dienstag bereits vier Lastwagen mit Spenden beladen. Nach Aufrufen in sozialen Netzwerken sind Menschen auch aus Nachbarstädten gekommen und haben warme Kleidung vorbeigebracht.

Spürhunde aus Duisburg bereits in der Türkei

Rettungshunde und Experten aus NRW sind mit ihren guten Nasen und speziellen Suchtechnik bereits in der Türkei. Mit dabei haben sie unter anderem auch ein Horchgerät oder ein Bioradar zum Aufspüren von Verschütteten.