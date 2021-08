Generelle Maskenpflicht in Düsseldorf ist rechtswidrig

Die generelle Maskenpflicht, die die Stadt Düsseldorf für das komplette Stadtgebiet erlassen hat, ist rechtswidrig. Das hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf am Montag entschieden und dem Eilantrag eines Bürgers Recht gegeben. Der Beschluss gilt laut Gericht nur für den Bürger - alle anderen müssten demnach weiter Maske tragen. Der Düsseldorfer, der mit einem Eilantrag die generelle Maskenpflicht in der Stadt für sich selbst gekippt hat, würde laut seinem Anwalt notfalls auch gegen eine nachgebesserte Regelung der Stadt vorgehen.

Ein Schild mit dem Symbol für Maskenpflicht ist an einem Straßenschild in der Düsseldorfer Innenstadt befestigt. Das Verwaltungsgericht hat am Montag entschieden, dass die generelle Maskenpflicht in Düsseldorf rechtswidrig ist.

In der Landeshauptstadt war vergangenen Mittwoch eine Maskenpflicht in Kraft getreten, die das komplette Stadtgebiet und alle Fußgänger erfasst. Ausnahmen gelten unter anderem in Parks und Friedhöfen. Die Begründung des Gerichts (Az. 26 L 2226/20) für seinen Beschluss: Die Allgemeinverfügung von vergangener Woche sei „unbestimmt“. So heißt es dort unter anderem, dass man - abhängig von „Tageszeit, räumlicher Situation und Passantenfrequenz“ - Maske tragen muss, wenn man nicht fünf Meter Abstand halten kann. Aus Sicht der Richter ist für den Bürger damit aber „nicht eindeutig erkennbar, wo und wann“ er der Maskenpflicht unterliegt. Vielmehr müsse er anhand der „unbestimmten Begriffe“ wie der Tageszeit selbst entscheiden, ob er gerade einen Mund-Nasen-Schutz tragen müsse.

ZWEIFEL AN FÜNF-METER-MARKE

Die Kammer äußerte laut Mitteilung außerdem Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Fünf Meter-Marke. Diese gehe „deutlich“ über die Vorgaben aktuellen Coronaschutz-Verordnung des Landes hinaus - wo 1,5 Meter Mindestabstand festgelegt sind. Auf welchen Erkenntnissen die weitergehende Regelung beruhe, sei nicht ersichtlich, so das Gericht.

Die Entscheidung der Kammer betrifft zunächst nur den Bürger, über dessen Eilantrag nun entschieden wurde. Weitere Menschen hatten in der vergangenen Woche Eilanträge eingereicht, über die nun auch entschieden werden muss. Dass die Entscheidung des Gerichts die Regel nicht komplett kippt, liegt am Verwaltungsrecht: Geht man gegen eine kommunale Allgemeinverfügung vor, betrifft der Entscheid in der Regel nur den Beschwerdeführer selbst. Geht es zum Beispiel um die Coronaschutz-Verordnung des Landes, gilt eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts zunächst für alle Beteiligten - wie vergangene Woche für Fitnessstudios die weiter geschlossen bleiben müssen.

STADT KANN BESCHWERDE EINLEGEN

Gegen die Maskenpflicht-Entscheidung kann die Stadt Düsseldorf Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster erheben. Die Stadt hatte am Freitag aber bereits angekündigt, bis zum Urteil keine Bußgelder bei einer fehlenden Maske zu verhängen. Man wolle die Allgemeinverfügung erst vom Gericht bestätigt bekommen. Genau das ist nun nicht passiert. Aus Rathauskreisen hieß es vergangene Woche, dass man dann prüfe, was man tut - zum Beispiel könnte man die Allgemeinverfügung eventuell auch nachbessern.

ANWALT: NOTFALLS GEGEN NACHGEBESSERTE REGELUNG VORGEHEN

Der Düsseldorfer, der mit einem Eilantrag die generelle Maskenpflicht in der Stadt für sich selbst gekippt hat, würde laut seinem Anwalt notfalls auch gegen eine nachgebesserte Regelung der Stadt vorgehen. „Die aktuelle Allgemeinverfügung war juristisch Note 6“, so der Kölner Rechtsanwalt Jochen Lober zur Deutschen Presse-Agentur. Er gehe davon aus, dass die Stadt nun reagiere. Sei eine neue Regelung wieder „so unverhältnismäßig wie die letzte, klagen wir notfalls weiter“, so Lober.

Der Anwalt hatte für seinen Mandanten Eilantrag und Klage gegen die Allgemeinverfügung der Verwaltung eingereicht. Lober nannte die Allgemeinverfügung, die vergangenen Dienstagabend veröffentlicht worden war, „handwerklich falsch formuliert“. Zudem sei die Stadt „deutlich über das Ziel hinausgeschossen“. So seien die Regelungen in Düsseldorf wesentlich strenger als die der landesweiten Coronaschutz-Verordnung: Unter anderem werde in der Verfügung von einem Mindestabstand von fünf statt anderthalb Metern gesprochen.

Sein Mandant wolle „einfach an der frischen Luft ohne Maske herum laufen“, wenn es ungefährlich sei, so Lober. Vor der generellen Maskenpflicht hatte es entsprechende Regelungen für dicht bevölkerte Gehwege und Fußgängerzonen gegeben. Diese stellt der Anwalt nicht in Frage: Aber dass man selbst beim Joggen oder im letzten Zipfel der Stadt Maske tragen müsse, sei unverhältnismäßig.