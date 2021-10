Gespuckt, getreten, geschlagen, beleidigt

Am Wochenende hatten Polizei und Rettungskräfte in Ostwestfalen-Lippe viel zu tun. Sehr oft war Alkohol im Spiel.

Alkoholmessgerät (Symbolbild). Bei vielen Einsätzen der Polizei am Wochenende in OWL war Alkohol im Spiel.

In Bielefeld hat am frühen Sonntagmorgen ein betrunkener Mann am Kesselbrink mit seinem Auto die Abfahrt eines Rettungswagens mit einer verletzten Patientin behindert. Nach einer Körperverletzung, bei der eine Jugendliche gegen 4.10 Uhr durch einen 36-jährigen Bielefelder verletzt wurde, sollte sie per Rettungswagen in eine Krankenhausambulanz gefahren werden.