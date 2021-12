„Gott ist auch und gerade in dieser zermürbenden Situation an unserer Seite“

Die Begegnung ist herzlich. Erzbischof Hans-Josef Becker hat Präses Annette Kurschus seit ihrer Wahl zur Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) noch nicht persönlich gratuliert. Das dritte Weihnachtsgespräch mit dieser Zeitung bietet die passende Gelegenheit.

Treffen unter dem Stern von Bethlehem in Delbrück und unter 2Gplus-Bedingungen: Annette Kurschus, Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen und EKD-Ratsvorsitzende, und der Paderborner Erzbischof Hans-Josef Becker.

Ulrich Windolph, Matthias Band und Andreas Schnadwinkel haben mit den beiden höchsten christlichen Würdenträgern in Ostwestfalen-Lippe über das Fest und seine Bedeutung in Krisenzeiten, den Glauben in der Pandemie und die Zukunft der Kirchen gesprochen.