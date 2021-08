"Immer als Nordrhein-Westfale gefühlt"

Nordrhein-Westfalen wird am Montag 75 Jahre alt. Das Bundesland wurde am 23. August 1946 gegründet. Andreas Schnadwinkel sprach mit NRW-Landtagspräsident André Kuper (CDU) aus Rietberg im Kreis Gütersloh über das Jubiläum.

Die meisten Leute denken, dass der Ministerpräsident der erste Bürger in NRW sei. Protokollarisch ist es der Landtagspräsident, der Sie seit vier Jahren sind. Haben Sie in dieser Funktion so etwas wie eine NRW-Identität entwickelt?