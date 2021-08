Künstler der Diplomatie

Dr. Reinhard Zinkann, geschäftsführender Miele-Gesellschafter in Gütersloh und Vorsitzender der Wirtschaftlichen Gesellschaft Westfalen-Lippe, empfing am Vorabend die Preisträger (von rechts) Alexis Tsipras (Griechenland), Zoran Zaev (Nordmazedonien), Jana Reiter und Felix Finkbeiner (hintere Reihe links, beide von "Plant for the Planet") und den lettischen Präsidenten und Laudator Egils Levits (vorne links) und die Unternehmerin Sarna Röser (neben Levits) zu einem Empfang im Schloss Wilkinghege.

Foto: Jürgen Peperhowe