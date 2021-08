Laumann denkt über Exit-Strategie nach

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sagte am Freitag in Düsseldorf, die in NRW vorhandenen Kapazitäten reichten für täglich 20.000 Tests aus – nur ein Bruchteil werde allerdings bisher genutzt. „Teil einer Exit-Überlegung könnte sein, erheblich mehr zu testen“, sagte Laumann. Bisher seien etwa 100.000 Menschen im Land getestet worden, wenn es einen Anlass gab. „90 Prozent der Menschen, die getestet wurden, sind nicht infiziert“, erklärte der Minister. Bundesweit wurden nach seinen Worten bisher mehr als eine halbe Million Menschen auf Corona gestestet.

Wegen der steigenden Zahl von Corona-Infektionen in Altenheimen sprach sich Laumann gegen ein Aufnahmeverbot in Pflegeeinrichtungen aus, wie es die Stadt Köln verhängt hat. Das könne er den örtliche Gesundheitsbehörden aber nicht vorschreiben. Stattdessen sollen neue Pflegefälle, die aus Krankenhäusern aufgenommen werden, vorher getestet und im Heim für 14 Tage isoliert werden. Diese Schutzmaßnahmen halte er für angezeigt, weil in NRW inzwischen 134 Pflegeheime mehr als 360 infizierte und 79 an Covid-19 gestorbene Bewohner gemeldet haben.