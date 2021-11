Kinder in OWL dürfen heute wieder von Haus zu Haus gehen und Süßes einsammeln

Bielefeld/Bünde

Morgen ist Martinstag. Traditionell gehen die Kinder in der Region am Tag davor – also heute - mit ihren Laternen von Haus zu Haus und sammeln dabei Süßigkeiten ein.



Von Melanie Adelt