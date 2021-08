Medizinische Maske wird Pflicht in NRW

Neue Coronaschutz-Verordnung des Landes gilt ab Montag – FFP2- und OP-Masken müssen in vielen öffentlichen Bereichen getragen werden

Düsseldorf (dpa)

Sie sehen ein bisschen aus wie Kaffeefilter: Masken nach FFP2 oder KN95-Standard. Bisher nur freiwillig, werden sie in NRW ab Montag Pflicht in Bussen und Bahnen, Supermärkten, Arztpraxen und Gottesdiensten. Der bisherige Name Alltagsmaske für einen Mund-Nasen-Schutz aus Stoff wird dadurch irreführend. Denn tatsächlich wird für viele die medizinische Maske zum Alltag.

