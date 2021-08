„Mit der Russischen Grippe fing alles an“

Bielefeld (WB)

Privatdozent Dr. Wilfried Witte ist Oberarzt im Evangelischen Klinikum Bethel in Bielefeld. Der Facharzt für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie hat vorher an der Berliner Charité geforscht und gearbeitet – und lehrt dort als Gastwissenschaftler am Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin.

wn