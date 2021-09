Nach der Bundestagswahl ist vor der Landtagswahl

Düsseldorf

Was nach der Bundestagswahl geschieht, steht in den Sternen. Doch die Parteien bereiten sich intern schon auf jedes Szenario vor. Auch darauf, dass im für die CDU negativsten Fall Kanzlerkandidat Armin Laschet vom Parteivorsitz zurücktreten müsste. Eine Rückkehr nach Düsseldorf als NRW-Ministerpräsident gilt so oder so als ausgeschlossen. Entweder wird Laschet Kanzler, oder seine Karriere endet. So sieht es derzeit aus.

Von Andreas Schnadwinkel