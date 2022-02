Ökumenisches Friedensgebet am Sonntag

Kirchen in Deutschland verurteilen russische Invasion in die Ukraine

Friedensgebet in der Thomaskirche in Espelkamp.

Die Kirchengemeinden und christliche Gruppen seien eingeladen, sich am frühen Abend in Friedensgottesdiensten und gemeinsamen Gebeten mit den Opfern des Krieges zu verbinden und Frieden für die geschundene Ukraine zu erbitten, teilten die katholische Deutsche Bischofskonferenz, die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Der Vorsitzende der ACK in Deutschland, Erzpriester Radu Constantin Miron, zeigte sich bestürzt angesichts der zunehmenden Gewalt: „Als orthodoxer Christ ist es für mich besonders schmerzlich zu sehen, dass die Frontlinie mitten durch meine Kirche verläuft. Ich rufe insbesondere die Gläubigen meiner Kirche auf, nun zusammenzustehen und gemeinsam mit allen Christinnen und Christen dieses Landes in ökumenischer Verbundenheit um Frieden zu beten.“

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, erklärte: „Als Christen verurteilen wir kriegerische Gewalt und deshalb auch die Invasion der Ukraine durch Russland. Dies ist ein Angriffskrieg, der dem Völkerrecht und der christlichen Friedensethik zuwiderläuft“. Der Limburger Bischof wird am Sonntag, um 18 Uhr, ein Gebet im Limburger Dom leiten.

Erzbischof Hans-Josef Becker (Paderborn) Foto: Joern Hannemann

Das Erzbistum Paderborn ruft die Kirchengemeinden im Erzbistum Paderborn zur Beteiligung auf. In den Gemeinden vor Ort sollen, je nach den lokalen Gegebenheiten, in den Kirchen Gebetstreffen möglichst als ökumenische Veranstaltung oder auch in konfessionellem Rahmen stattfinden. „Durch das Gebet wird ein gemeinschaftliches Anliegen vor Gott getragen. Es gilt nicht allein nach politischen Lösungen des Konflikts im Osten Europas Ausschau zu halten, vielmehr auch die gemeinsame Sorge um den Frieden vor Gott zu tragen“, hatte Erzbischof Hans-Josef Becker im Vorfeld erklärt.

Gottesdienst im Paderborner Dom im Livestream

Im Paderborner Dom wird am Sonntag, 27. Februar 2022, um 18 Uhr ein Gottesdienst gefeiert. Darin wird Dompastor Matthias Klauke insbesondere für den Frieden in der Ukraine beten. Der Gottesdienst kann via Livestream über die homepage des Erzbistums Paderborn www.erzbistum-paderborn.de mitgefeiert werden.

Christian Bald und EKD-Ratsvorsitzende Anette Kurschus am Donnerstag beim Gebet für den Frieden in der Altstädter Nicolaikirche zu Bielefeld. Foto: Bernhard Pierel

Die Ratsvorsitzende der EKD, Annette Kurschus, sagte, sie hoffe, dass sich am Sonntag viele an den Gebeten beteiligten. Insbesondere ökumenische Gottesdienste seien ein Zeichen der Verbundenheit der hiesigen Christen untereinander und mit den Kirchen, die in der Ukraine und in Russland ihre Heimat haben und auch in Deutschland vertreten seien.

