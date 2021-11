Riesenandrang an den Impfstellen in NRW

«Boostern», was die Spritzen hergeben. So lautet das Motto. Grund: Die Corona-Zahlen explodieren. Weil die niedergelassen Ärzte nicht nachkommen, stehen die Städte und Kommunen vor großen logistischen Herausforderungen. Lange Schlangen vor Impfstellen sind die Folge.

In Dortmund standen die Menschen am Freitag und Samstag buchstäblich im Regen um das ganze Fußball-Museum herum, wo die Besatzungen zweier Impfbusse versuchten, dem großen Ansturm gerecht zu werden. Und in der Nachbarstadt Bochum mussten zum Start des Weihnachtsmarktes Hunderte Impfwillige an zwei kurzfristig eingerichteten stationären Impfstellen in einem Einkaufszentrum in der City und einem ehemaligen Zeitungs-«Leserladen» zwischen Glühweinständen und Würstchenbuden unverrichteter Dinge wieder abziehen.