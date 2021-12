Seit Mitte November 30 Millionen geimpft

«Die Booster-Kampagne in Deutschland läuft auf Hochtouren. Wir haben jetzt ein wichtiges Zwischenziel erreicht. Darauf können wir alle stolz sein.» Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet, dass das Ziel erreicht worden sei.



Der SPD-Politiker dankte allen, die dazu beigetragen haben - insbesondere den Ärztinnen und Ärzten, aber auch denjenigen, die sich haben impfen lassen. «Sie haben damit sich selbst und der Gesellschaft einen großen Dienst erwiesen.»



Allerdings hat die Bundesregierung erst am Morgen ihr weitergehendes Ziel, bei der Gesamtzahl der Erstimpfungen eine Quote von 80 Prozent zu erreichen, verschoben. Nun soll diese Quote möglichst bis Ende Januar geschafft werden, wie ein Regierungssprecher der «Bild am Sonntag» sagte. Zuvor war der 7. Januar genannt worden. An diesem Tag will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) das nächste Mal mit den Ministerpräsidenten der Länder über die Bekämpfung der Corona-Pandemie beraten.

Derzeit sind 61,4 Millionen Menschen in Deutschland mindestens einmal geimpft, was 73,8 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht. Für das Ziel müssten rund 5 Millionen weitere Menschen eine Erstimpfung erhalten.

Impfstart offiziell am 27. Dezember 2020

Offizieller Start der Impfkampagne war der 27. Dezember 2020, vereinzelt wurde in den Bundesländern aber schon früher damit begonnen. An Impfdosen wurden ein Jahr nach Beginn der Impfkampagne knapp 147 Millionen Dosen verabreicht worden. Dies geht aus dem Impfdashboard des Bundesgesundheitsministeriums und des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor.

Der Auftakt der Impfkampagne im Dezember 2020 war schleppend verlaufen. Grund war eine Impfstoffknappheit. Im Laufe des Frühjahrs stand vermehrt Vakzin zur Verfügung, das Impftempo zog merklich an. Ende des Sommers und im Herbst ließ das Interesse wieder merklich nach. Viele Menschen waren da bereits zweifach geimpft, etliche lehnten eine Impfung weiter ab. Mit dem Auftürmen der vierten Corona-Welle, damit einhergehenden schärferen Regeln und den empfohlenen Booster-Impfungen zog die Kampagne zum Jahresende wieder stark an.



35.000 Impfungen am ersten Weihnachtstag

Auch über die Weihnachtsfeiertage holten sich tausende Menschen den schützenden Piks ab. Am Freitag wurden rund 67.000 Spritzen gesetzt, darunter 51.000 sogenannte Booster-Impfungen zum Auffrischen des Impfschutzes. Am ersten Weihnachtsfeiertag wurden 35.000 Impfungen verabreicht, darunter 30.000 Booster.