Skatkarten multikulti und gendergerecht

Das könnte sich jetzt im Zusammenhang mit der Diskussion darüber, dass die Verschiedenartigkeit der Menschen in der Gesellschaft sichtbarer werden soll, ändern.

Drei Studentinnen des Masters Sustainability, Society and the Environment an der Uni Kiel - Jana, Sam und Caro – haben sich den Verlag Spielköpfe gegründet und ein neues Kartenset designen lassen. Auf ihm ist beispielsweise auf der einen Kartenhälfte der König und auf der anderen eine Königin zu sehen.

Bube und Dame haben ihr Geschlecht nicht verändert, unterscheiden sich jetzt aber deutlich nach ihrer Herkunft. So trägt etwa der Pik-Bube einen Turban, während die sommersprossige und kurzhaarige Caro-Dame ein bisschen der norddeutsch aussehenden Jana aus dem Dreierteam der Kieler Spielköpfe ähnelt.

Auch ein Transgender könnte dabei sein. Jedenfalls tragen mindestens zwei Figuren sehr androgyne Züge.

Asse und Zahlenkarten wurden nicht verändert. Erweiterte Sätze können auch für Doppelkopf- und Rommékarten eingesetzt werden, erläutert Jana am Rande der Spiel-Messe 2021 in Essen.