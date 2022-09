Sprecher: Selenskyj in Autounfall in Kiew verwickelt

Schock in Kiew: Der ukrainische Staatschef soll einen Autounfall gehabt haben. Ernsthafte Verletzungen trägt Selenskyj nach Angaben eines Sprechers nicht davon, doch die Umstände des Zusammenstoßes werden untersucht.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj während seines Besuchs in Isjum in der Region Charkiw.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist nach Angaben seines Sprechers in Kiew in einen Autounfall verwickelt worden. Ein Fahrzeug sei mit dem Wagen des Staatschefs und den Begleitfahrzeugen zusammengestoßen, schrieb Sprecher Serhij Nykyforow am frühen Donnerstagmorgen auf Facebook.

Selenskyj sei von einem Arzt untersucht worden. «Es wurden keine ernsthaften Verletzungen festgestellt.» Nähere Details zu seinem Gesundheitszustand wurden zunächst nicht mitgeteilt. Sanitäter hätten den Fahrer des anderen Wagens versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei untersuche die Umstände des Unfalls. Selenskyj hatte am Mittwoch die vor wenigen Tagen zurückeroberte Stadt Isjum in der Ostukraine besucht.