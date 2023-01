„Ich muss Zeugin für die ermordeten Kinder sein“

Was ist es für ein Leben in dem Bewusstsein, eine der letzten Auschwitz-Überlebenden zu sein?

Tova Friedman: Ich empfinde das als eine ungeheure Verpflichtung. Aus meinem Heimatort haben fünf Kinder den Holocaust überlebt. Ich habe in dieser Woche mit einer Überlebenden gesprochen. Sie ist 89 Jahre alt und hat mir dafür gedankt, dass ich die wenigen Überlebenden in der Öffentlichkeit repräsentiere. Sie hat gesagt, dass sie nicht mehr darüber reden kann. Ich bin viereinhalb Jahre jünger und wirklich die letzte Jüdin aus meiner Stadt, die über das, was passiert ist, spricht. Deswegen bin ich dankbar dafür, dass ich meine Geschichte erzählen kann. Denn ich weiß nicht, wie lange ich noch da sein werde.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert