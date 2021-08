Was Eltern zum Schulanfang wissen müssen

166.000 Kinder werden in dieser Woche in NRW eingeschult

Corona: Die Pandemie hat weiter Auswirkungen auf den Schulbetrieb. Bereits Ende Juni verkündete Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP), dass das Schuljahr 2021/22 in voller Präsenz starten wird. Beibehalten werden Hygienemaßnahmen, auch die grundsätzliche Maskenpflicht, auch am Platz, bleibt bestehen. Im Außenbereich, also zum Beispiel auf dem Pausenhof, darf die Maske aber abgenommen werden. Neu ist ab diesem Schuljahr die Regelung, dass nicht mehr zwangsläufig die ganze Klasse in Quarantäne muss, wenn es einen Corona-Fall gibt.