Westen will kämpfender Ukraine den Rücken stärken

The Canadian Press/Canadian Press via ZUMA Press/dpa

Foto: The Canadian Press/Canadian Press via ZUMA Press/dpa

Mit mehreren Spitzentreffen in Brüssel domentriert die westliche Staatengemeinschaft im Ukraine-Krieg Geschlossenheit.

Auf den Tag genau vier Wochen nach dem russischen Angriff auf das Nachbarland kamen heute die Staats- und Regierungschefs der Nato-Staaten zu einem Sondergipfel zusammen. Danach stehen dort auch Gipfeltreffen der Siebener-Gruppe wichtiger demokratischer Industrieländer (G7) und der Europäischen Union (EU) an. In der Ukraine gingen unterdessen die heftigen Gefechte weiter.

Für die Beratungen der Staats-und Regierungschefs ist auch US-Präsident Joe Biden nach Europa gekommen. Auf Befehl von Staatschef Wladimir Putin hatte Russland in der Nacht zu Donnerstag, 24. Februar, das Nachbarland angegriffen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rief von Kiew aus Menschen weltweit zu Protesten gegen den Krieg auf. «Kommen Sie im Namen des Friedens, kommen Sie mit ukrainischen Symbolen, um die Ukraine, die Freiheit und das Leben zu unterstützen!», sagte er in einer nachts verbreiteten Videoansprache.

Nato will mit Aufrüstung reagieren

Jens Stoltenberg bleibt wegen des russischen Kriegs gegen die Ukraine ein weiteres Jahr Generalsekretär der Nato. Die Bündnisstaaten hätten beim Gipfeltreffen entschieden, das Mandat des Norwegers bis zum 30. September 2023 zu verlängern, teilt das Verteidigungsbündnis mit.

Die Nato-Staaten wollen mit massiver Aufrüstung auf Russlands aggressive Politik reagieren. Angesichts «der seit Jahrzehnten schwerwiegendsten Bedrohung für die euro-atlantische Sicherheit» werde man das Abschreckungs- und Verteidigungsdispositiv erheblich stärken und das gesamte Spektrum an einsatzbereiten Streitkräften und Fähigkeiten weiterentwickeln, heißt es in einer gemeinsamen Gipfelerklärung der Staats- und Regierungschefs. Diese Schritte würden durch «erweiterte Übungen» mit dem Schwerpunkt kollektive Verteidigung und der Zusammenarbeit der unterschiedlichen Streitkräfte ergänzt.

Die Staats- und Regierungschefs weisen zudem auf bereits umgesetzte Maßnahmen zur Stärkung der Abschreckung hin. So wurden in Reaktion auf das Vorgehen Russlands in der Ukraine die Verteidigungspläne der Nato aktiviert, Elemente der Nato-Reaktionskräfte verlegt und an der Ostflanke 40.000 Soldaten sowie Luft- und Seefähigkeiten dem direkten Kommando der Nato unterstellt. Derzeit werden zudem kurzfristig vier zusätzliche multinationale Gefechtsverbände in Bulgarien, Rumänien, der Slowakei und Ungarn eingerichtet.

Wie Generalsekretär Stoltenberg sagte, verstärken Mitgliedstaaten derzeit zudem auch die multinationalen Gefechtsverbände an der Ostflanke mit zusätzlichen ABC-Elementen. Einzelheiten nannte Stoltenberg allerdings nicht.

USA verhängen neue Sanktionen

Die US-Regierung verhängt neue Sanktionen gegen Hunderte Abgeordnete des russischen Parlaments Duma und weitere Mitglieder der russischen Elite. Russische Rüstungsunternehmen sowie die Duma als Ganzes sollen ebenfalls auf die Sanktionsliste gesetzt werden, kündigt ein hochrangiger US-Regierungsvertreter an.

Zudem wollen die USA bis zu 100.000 Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen. Außerdem sollen mehr als eine Milliarde US-Dollar (rund 910 Millionen Euro) für humanitäre Hilfe bereitgestellt werden, kündigt ein hochrangiger US-Regierungsvertreter an. Mit dem Geld sollen demnach die Menschen in der Ukraine unterstützt werden und denjenigen geholfen werden, die von den globalen Auswirkungen des russischen Krieges betroffen sind.

Es sollen Nahrungsmittel, Unterkünfte, sauberes Wasser, medizinische Versorgung und andere Formen der Hilfe finanziert werden. Mit weiteren 320 Millionen US-Dollar (291 Millionen Euro) sollen Demokratie und Menschenrechte in der Ukraine und den Nachbarstaaten gestärkt werden.

Selenskyj: Ukraine hat bei Nato Panzer angefordert

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will von der Nato mehr Unterstützung. Seinen Angaben zufolge hat sein Land bei dem Bündnis mindestens 200 Panzer angefordert. «Sie haben mehr als 20.000 Panzer. Die Ukraine hat um ein Prozent gebeten», sagte er in einer Videoschalte zum Nato-Gipfel. Kiew würde sie auch kaufen. «Wir haben bisher keine klare Antwort», beklagte der 44-Jährige. Ähnlich sehe es bei den angeforderten Flugzeugen und Abwehrsystemen für Raketen aus. «Ich bitte darum, Ihre Einschätzung zu ändern und an die Sicherheit in Europa und in der Welt zu denken», appellierte Selenskyj.

Estland fordert die größeren Nato-Staaten auf, auch Panzer und Kampfflugzeuge in die Ukraine zu liefern. «Diejenigen Staaten, die Panzer und Flugzeuge haben, können auch Panzer und Flugzeuge abgeben», sagte die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas. «Wenn Länder mit 80 Millionen Einwohnern kleinere Mengen geben als wir mit 1,3 Millionen, dann können die großen Länder mehr tun, um der Ukraine zu helfen.»

Energie mit Rubeln bezahlen?

Beim EU-Gipfel in Brüssel galt es als wahrscheinlich, dass ein Solidaritätsfonds für die Ukraine beschlossen wird. Zuletzt hatten die EU-Staaten beschlossen, die Mittel für Ausrüstungslieferungen an die ukrainischen Streitkräfte auf eine Milliarde Euro zu verdoppeln. Einen noch etwas größeren Betrag stellen die USA für Waffen zu Verfügung.

Unter Zugzwang setzte Kremlchef Putin die Europäer mit der Ankündigung, Gas nicht mehr für Euro oder Dollar, sondern nur noch gegen Rubel zu verkaufen. Sollten Kundenländer wie Deutschland darauf eingehen, würde das die russische Währung stützen. Die strikten Sanktionen gegen die russische Zentralbank würden unterlaufen. Damit verstärkte sich die Debatte über einen raschen Boykott russischer Energielieferungen, auch wenn Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dies bislang ablehnt.

Biden wolle mit den Europäern Schritte verkünden, wie Europa mit US-Hilfe weniger abhängig von Gas, Öl und Kohle aus Russland werden könne. Das kündigte sein Sicherheitsberater Jack Sullivan vor Journalisten auf dem Flug nach Europa an, wie die «New York Times» berichtete. Dabei gehe es darum, kurzfristig Öl und Gas verfügbar zu machen und auch langfristig neue Lieferanten zu finden.

Die EU-Kommission bereite sich auf einen möglichen Lieferstopp von russischem Gas im kommenden Winter vor, sagte Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis im EU-Parlament. «Wir überprüfen Szenarien für eine teilweise und volle Unterbrechung von Gasflüssen aus Russland nächsten Winter.»

Mehr Flüchtlinge aus der Ukraine

Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks haben seit Kriegsbeginn rund 3,7 Millionen Menschen die Ukraine verlassen. Kein Land hat so viele Ukraine-Flüchtlinge aufgenommen wie das Nachbarland Polen. In Deutschland wurden bis Donnerstag 246.154 Kriegsflüchtlinge erfasst. Innerhalb eines Tages seien rund 7200 Menschen dazugekommen, teilte das Bundesinnenministerium mit. Tatsächlich dürfte die Zahl höher ein. Im Regelfall gibt es keine festen Kontrollen an den EU-Binnengrenzen; Ukrainer dürfen zudem ohne Visum einreisen.