Willkommen Enola, Mika, Willi, Matti, Samu, Oscar und Leon!

Der kleine Mika hatte es am Neujahrstag besonders eilig. Schon kurz nach Mitternacht, um 0.34, erblickte er im St.-Josefs Krankenhaus in Salzkotten im Kreis Paderborn das Licht der Welt.

Neujahrsbabys 2022 in Ostwestfalen-Lippe

Großes Willkommen für den kleinen Mika in Salzkotten: Neben den Eltern freuen sich (hinten von links) Kristina Schlottmann (Assistenzärztin), Dr. Birgit Kohlschein (leitende Oberärztin), Sandra Laker-Bunsen (Gesundheits- und Krankenpflegerin) und Hebamme Julia Zabel.

Mika war damit nach Informationen dieser Zeitung das erste Baby, das in Ostwestfalen-Lippe an diesem Neujahrstag geboren wurde. Damit war der Junge fast zwei Stunden schneller als das Neujahrsbaby 2021, das um 2.26 Uhr geboren worden war. Mika hielt sich zudem exakt an den „Terminplan“. Denn der errechnete Geburtstermin war tatsächlich der erste Tag des Jahres.