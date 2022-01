Willkommen Enola, Mika, Willi, Matti, Diyar und Leon!

Neujahrsbabys 2022 in Ostwestfalen

Bielefeld/Gütersloh/Salzkotten

Diyar ist kurdisch und heißt „Geschenk“. So heißt der kleine Junge, der als erstes Baby im neuen Jahr in Gütersloh zur Welt gekommen ist. Als Geschenk werden aber auch alle anderen, die am Neujahrstag Vater oder Mutter geworden sind, ihr Kind willkommen heißen.

Von unseren Lokalredaktionen