Zug kollidiert nahe Ulm mit Bus: Mehrere Verletzte

Schock am frühen Morgen: An einem Bahnübergang kollidiert ein durchfahrender Zug mit einem Bus. Der Bus brennt aus, mehrere Menschen sind schwer verletzt.

Bei einem Zusammenstoß von einem Linienbus mit einem Zug bei Blaustein in der Nähe von Ulm sind mehrere Menschen schwer verletzt worden.

Der Busfahrer wurde bei der Kollision an einem Bahnübergang aus dem Fahrzeug geschleudert und wie der Zugführer schwer verletzt, wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstag sagte. Im Zug habe es zudem zwei Schwerverletzte und mehrere Leichtverletzte gegeben. In dem Zug sollen sich nach Angaben der Polizei 74 Passagiere befunden haben. Sie wurden in eine nahe gelegene Halle gebracht und werden dort von Seelsorgern betreut.

Der Bus brannte aus

Der Linienbus ging nach der Kollision auf der eingleisigen Bahnstrecke in Flammen auf und brannte völlig aus. Der Zug entgleiste und kam etwa 100 Meter nach dem Bahnübergang im Stadtteil Arnegg zum Stehen.

Nach Auskunft der Polizeisprecherin hatte es in der Nähe des Bahnübergangs am Dienstagmorgen zunächst einen Motorradunfall gegeben, weshalb sich der Verkehr an dem beschrankten Bahnübergang gestaut hatte. Der Bus kam auf den Gleisen zum Stehen, als sich die Schranken senkten. Der in Richtung Ulm heranfahrende Zug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mittig in den Bus.

Die Bahnstrecke sowie die Bundesstraße 28 bei Blaustein und die Verbindungsstrecke zum Teilort Arnegg wurden gesperrt.