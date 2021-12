Amazon breitet sich in OWL aus

Eigentlich sollte das zweite große Logistikzentrum des Online-Versandhändlers Amazon in Ostwestfalen-Lippe schon vor dem Weihnachtsfest 2021 in Betrieb gehen. Doch Probleme bei der Sicherstellung von Ausgleichsflächen in der Stadt Horn-Bad Meinberg ließen das Projekt im ersten Anlauf scheitern.

"Pad2" in Horn-Bad Meinberg geht in die entscheidende Phase - 1000 Jobs versprochen

Jetzt allerdings sieht es so aus, als sei bei dem Vorhaben im „Beller Feld“ der Turbo eingeschaltet worden. Am 7. Dezember wurde der Bebauungsplans „Be 10 Industriegebiet Lippe“ erneut offengelegt und die Bürger im Kurtheater in Horn-Bad Meinberg im Rahmen einer öffentlichen Anhörung über das Amazon-Lager informiert. Am 9. Dezember ging der Plan bereits in den Stadtrat; Gegenrede führten dort nur Grüne und die einzige Linke-Stadträtin in Horn-Bad Meinberg, Diana Ammer. Im Flächennutzungsplan ist die Erweiterung des „Industrieparks“, wie der offizielle Name lautet, bereits eingearbeitet.

Zwischen Belle, das zu Horn-Bad Meinberg gehört, und Wöbbel, einem Stadtteil von Schieder-Schalenberg, wird das viergeschossige Amazon-Bauwerk mit einer Höhe von 30 Metern, einer Länge von 320 und einer Breite von 180 Meter weithin sichtbar sein. Das Gelände ist im Besitz der Stadt Horn-Bad Meinberg und wird seit diesem Sommer nicht mehr bearbeitet. Die Pachtverträge mit Landwirten sind gekündigt.

Die Anfänge des Industrieparks liegen ohnehin schon etwa zwei Jahrzehnte zurück. Nach dem Aus der Konzerne Hornitex und Schieder-Möbelwerke sollte Platz für neue Industriearbeitsplätze bereitgestellt werden. Blomberg und Steinheim im Kreis Höxter sind nicht weit von Belle entfernt.

Amazon-Logistikzentrum Pad1 im interkommunalen Gewerbegebiet zwischen Oelde und Rheda-Wiedenbrück. Foto: Oliver Schwabe

Bei Amazon läuft das neue Lager, auf dessen Dach eine Photovoltaikanlage installiert werden soll, unter dem Namen Pad2. Pad1 ist 2020 im interkommunalen Gewerbegebiet Aurea zwischen Oelde und Rheda-Wiedenbrück an den Start gegangen. Heute arbeiten dort etwa 1900 Beschäftigte. In Lippe sollen laut Amazon mindestens 1000 Jobs entstehen. „Pad“ ist der Flughafen-Code für den Airport Paderborn-Lippstadt.

Ein Mitarbeiter schiebt Pakete durch einen Gang in einem Amazon Logistikzentrum. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Aktuell betreibt Amazon insgesamt 17 Logistikzentren in Deutschland. Grundsätzlich bevorzugt der Konzern autobahnnahe Standorte. In Lippe, wo das nicht möglich ist, wird die Zufahrt über die Bundesstraße B 239 geregelt. Von dort haben die 220 Lkw, die das Logistikzentrum täglich ansteuern solle, auf der nahen Ostwestfalenstraße B252 Verbindung entweder zur B1 und von dort in Richtung Paderborn zur Autobahn A33 oder in der anderen Richtung auf der B252 nach Warburg und zur Autobahn A44.

Initiative "Beller Feld - kein Platz für Amazon"

Die erwartete Lärm- und Umweltbelästigung ist ein Grund für eine Gruppe von Bürgern aus Belle und Wöbbel, die versuchen, noch Widerstand gegen das geplante Amazon-Bauwerk zu mobilisieren – spät, aber nicht zu spät, wie sie hoffen. Immerhin sah sich der Versandkonzern veranlasst, einen umfangreichen Fragenkatalog der Linke-Politikerin Ammer zu beantworten. Dabei ging es auch um den sozialen Status der Beschäftigten.

Amazon: Stundenlohn mindestens 12,12 Euro

An den etablierten Standorten seien 75 Prozent der Belegschaft fest angestellt, erklärt der Konzern. In Oelde erhalte kein Beschäftigter einen Stundenlohn von weniger als 12,12 Euro – und damit einiges über dem gesetzlichen Mindestlohn von aktuell 9,60 Euro. Was den Fuhrpark betrifft, so will Amazon Ende 2021 bundesweit mindestens 800 Elektroautos als Lieferfahrzeuge einsetzen. Man habe Interesse an einer Anbindung des Logistikzentrums an den ÖPNV.

Verdi ruft Amazon-Beschäftigte zum Streik auf Vor Weihnachten ruft Verdi nicht zum ersten Mal Amazon-Mitarbeiter zum Streik auf. Foto: dpa Die Gewerkschaft Verdi hat Amazon-Beschäftige an sieben deutschen Versandzentren ein weiteres Mal zum Warnstreik aufgerufen. Mit Beginn der Nachtschicht zum Montag sollten Mitarbeiter in Graben bei Augsburg, Leipzig, Werne, Rheinberg, Koblenz und an zwei Standorten in Bad Hersfeld die Arbeit niederlegen, kündigte Verdi am Sonntag an. Ziel sei es, das Weihnachtsgeschäft des weltgrößten Onlinehändlers «empfindlich zu stören». ...

Ammer konnten die Antworten von Amazon nicht überzeugen – ebenso wenig wie ein Besuch des Stadtrats von Horn-Bad Meinberg im Logistikzentrum in Oelde. Die Linke-Politikerin befürchtet negative Folgen für Umwelt, Hochwasserschutz und die Landwirtschaft und außerdem verdeckte Subventionen.