Baufinanzierung: Bei steigenden Materialkosten eine zweite Hypothek?

Obwohl die Baukosten in Westfalen steigen, wollen viele Bürger ihren Traum vom Eigenheim nicht einfach an den Nagel hängen. Wer sich trotz der Kostenlast an die Planung wagt, braucht gerade heutzutage einen wasserfesten Finanzierungsplan.

Steigende Materialkosten und teurer werdende Handwerkerleistungen führen zum Teil zu unerwartet hohen Belastungen des Budgets. Einen Lösungsweg können im Falle eines Falles zweite Hypotheken darstellen.

Zweites Hypothekendarlehen: Wenn die erste Hypothek die Baukosten nicht deckt

Handwerkerleistungen und Nebenkosten beim Hausbau waren schon immer die kostspieligsten Investitionen im Leben eines Durchschnittsdeutschen. So kostspielig wie aktuell war das Bauen bisher selten. Neben regierungsinternen Plänen sind hinsichtlich bestimmter Materialien zum Bauen und Dämmen anhaltende Lieferschwierigkeiten bei ansteigender Nachfrage für den Kostensprung verantwortlich. Aufgrund der kriegs- und pandemiebedingten Inflation werden auch Handwerksleistungen immer kostspieliger. Insgesamt stiegen die Baupreise für Wohnimmobilien im zweiten Quartal 2022 sogar um etwa 18 Prozent. Schon vor dem Preisschock hatte ein Großteil aller Deutschen nicht genügend Eigenkapital für den Verzicht auf eine Fremdfinanzierung. Zum Bauen setzte man auf Fremdkapital in Form eines Immobilienkredits oder Hypothekendarlehens. Bei letzterem dient der Wert der geplanten Immobilie als Sicherheit. Im Gegenzug zu dem gewährten Kapital wird das geldgebende Kreditinstitut ins Grundbuch eingetragen und gilt so als Miteigentümer. Obwohl diese Art der Baufinanzierung Summen im sechsstelligen Bereich finanzierbar machen kann, reicht das vorab aufgenommene Geld bei unerwarteten Entwicklungen oft nicht aus. Gute Finanzpläne berücksichtigen Unwägbarkeiten mit einem gewissen Puffer. Trotzdem ist es gerade heutzutage schwer, kommende Preisentwicklungen in korrekter Höhe zu prognostizieren. Geht einem aus diesem Grund mitten in der Bauphase das Geld aus, so sind zweite Hypotheken eine Option.

Nachfinanzierung bei unerwarteten Preisentwicklungen

Experten prognostizieren bis 2024 anhaltende Kostensteigerungen hinsichtlich der Baupreise. Angesichts der Unwägbarkeiten bei den Materialpreisen wagen es heutzutage nur wenige Handwerksfirmen, aktuelle Materialpreise vertraglich fest zuzusichern. Schließlich müssten sie bei plötzlichen Kostensprüngen sonst die Differenz zum vertraglich vereinbarten Betrag aus eigener Tasche zahlen. Während der Pandemie brachte eben diese Situation viele Handwerker an den Rande des Ruins. Daraus hat man nun gelernt und ist bis jetzt dabei, die damaligen Verluste wieder auszugleichen. Schließen Bauherren heute also Bauverträge ohne garantierte Festkosten ab oder haben sie solche in der jüngeren Vergangenheit geschlossen, müssen sie bei zwischenzeitlichen Preissprüngen mit einer vollen Übertragung der Mehrkosten rechnen. Wenn es so weit kommt und nicht genügend Geld zur Verfügung steht, muss zur Nachfinanzierung schnell Fremdkapital zur Verfügung gestellt werden. Denn jede Verzögerung auf der Baustelle verursacht weitere Mehrkosten und bringt Bauherren außerdem in Bedrängnis, was geplante Umzüge und ähnliche Termine betrifft. Sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, bietet sich bei Hypothekendarlehen zur Vermeidung dieser Situation die Beantragung einer zweiten Hypothek an. Als Hauptbedingung für die Bewilligung gilt eine höchstens 60- bis 70-prozentige Beleihung der Immobilie durch die erste Hypothek. Schöpft der erste Baukredit die Beleihungsgrenze von 90 Prozent aus, sind Nachfinanzierungen schwierig bis unmöglich.

Schnelles Geld zu vergleichsweise höheren Zinsen

Die Konditionen eines Hypothekendarlehens hängen von Faktoren ab wie dem Eigenkapital und der Bonität des Schuldners. Auch das Alter und Einkommen können eine Rolle spielen. Im Hinblick auf die zweite Hypothek müssen Verbraucher stets mit schlechteren Konditionen rechnen, als ihnen ursprünglich offeriert wurden. Zum einen liegt das am höheren Arbeitsaufwand, den Kreditgeber mit einer schnell bewilligten Nachfinanzierung haben. Davon abgesehen spielt auch die Rangfolge eine Rolle, mit der die Gläubiger am Ende im Grundbuch der Immobilie stehen. Können Schuldner ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen, haben eingetragene Kreditgeber das Recht zur Veräußerung sowie Zwangsverwaltung. Die erste Hypothek wird hierbei vorrangig behandelt, was die Verbindlichkeiten aus dem Verkaufserlös betrifft. Erst nach der Tilgung dieser Schulden wird das nachrangige zweite Darlehen bedient. Das bedeutet ein gewisses Ausfallrisiko, für das Kreditgeber einen Risikoaufschlag in Form eines höheren Zinssatzes erheben. Normalerweise sind die Zinsen der zweiten Hypothek aus diesem Grund zwischen einem halben und einem Prozent höher als die der ersten. Ist die Immobilie aus der ersten Hypothek kaum belastet, fällt der Risikoaufschlag relativ niedrig aus. Bei erstrangigen Beleihungswerten um die 65 Prozent haben Kreditnehmer durchaus noch Chancen auf eine günstige Nachfinanzierung.

Expertentipp zur Nachfinanzierung

Wollen Bauherren eine zweite Hypothek aufnehmen, ist der Eigenkapitalanteil fast noch wichtiger als bei der ersten. Denn das Ausfallrisiko ist für Kreditgeber umso geringer, je mehr Wertanlagen dem Kreditnehmer zur Verfügung stehen. Im Gegensatz zu ersten. Hypotheken bis zu einem Belehnungswert von 65 Prozent besteht für zweite Hypotheken übrigens eine Amortisationspflicht: Soll heißen, Schuldner müssen sie in 15 Jahren oder bis spätestens zum 65. Lebensjahr voll abbezahlen. Vorab sollten sie sich gut überlegen, ob sie dies leisten können und wollen.