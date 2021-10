Black Friday und Cyber Monday 2021: Wie man wirklich sparen kann

Das scheinen die Konsumenten hierzulande genauso zu sehen. Laut Handelsverband Deutschland (HDE) stiegen die Umsätze am Black Friday und Cyber Monday in den vergangenen Jahren stetig. Allein 2019 gaben Online-Shopper an den beiden Tagen insgesamt 3,1 Milliarden Euro aus.

Doch woher hat der Black Friday eigentlich seinen Namen? Warum gibt es immer wieder Kritik an ihm? Und wie kann man verhindern, auf faule Angebote hereinzufallen und stattdessen ein paar wirkliche Schnäppchen herausschlagen?

Wann ist der Black Friday 2021?

Der Black Friday 2021 findet am 26. November 2021 statt – also wie immer traditionell am Freitag nach Thanksgiving. Damit ist es jedoch noch nicht vorbei: Schon am Montag, dem 29. November 2021, geht es mit dem Cyber Monday weiter. Und den wiederum nutzen einige Hersteller dazu, die Cyber Week einzuläuten. Aber beginnen wir noch einmal von vorne ...

Die Geschichte des Black Friday

Wer die Ursprünge des Black Friday sucht, muss in die USA schauen. Dort ist der Thanksgiving-Truthahn noch nicht verdaut, da sind die Gedanken schon beim nächsten Fest: Der Black Friday steht nämlich nicht nur für Rabattaktionen, sondern auch für den Start des Weihnachtsgeschäfts.

Übrigens: Auch in den USA ist das Phänomen des Black Friday gar nicht so alt, wie man meinen könnte. 1966 soll der Begriff in diesem Zusammenhang erstmals verwendet worden sein. Bereits damals soll der Tag aber schon zu Staus und überfüllten Bürgersteigen geführt haben.

Warum der Black Friday aber nun Black Friday heißt? So genau weiß das niemand – doch es gibt einige mögliche Erklärungsansätze. Eine der Varianten besagt, dass der Tag seinen Namen von den schwarzen Zahlen hat, welche die Händler schreiben. Anderswo heißt es, dass der Black Friday den Verkäufern früher schwarze Hände vom Geldzählen beschert haben soll.

Nicht zu verwechseln ist er übrigens mit dem Black Thursday, dem großen Börsencrash von 1929. Da es in Europa schon Freitag war, ging dieser hier als „Schwarzer Freitag“ in die Geschichte ein.

Der Black Friday in Deutschland

Laut einer Statista-Umfrage gaben im letzten Jahr 95 Prozent der Befragten an, den Black Friday zu kennen. Dabei kann schnell in Vergessenheit geraten, dass der Black Friday hierzulande noch ein vergleichsweise neues Phänomen ist. So bot Apple 2006 hierzulande als erster Händler Angebote zum Black Friday an. Im großen Stil findet er bei uns erst seit 2013, also seit noch nicht einmal zehn Jahren statt.

Kritik am Black Friday, dem Cyber Monday und der Cyber Week

An der richtigen Stelle kann man beim Black Friday und während der Cyber Week echte Schnäppchen machen. Doch nicht immer ist alles Gold, was glänzt. Schließlich wollen auch die Händler an dem Geschäft verdienen.

Häufigster Kritikpunkt ist, dass die Preissenkungen meist auf die UVP, also die unverbindliche Preisempfehlung bezogen werden. Der Haken dabei: In der Realität werden Produkte sowieso fast immer unter der UVP verkauft. Der Vergleich mit der UVP kann also Rabatte suggerieren, die unter Umständen gar keine sind.

Umstritten ist auch, dass die Angebote in der Regel erst am Tag selbst bekannt gegeben werden und dann auch nur für kurze Zeit gelten. Für Konsumenten ist es also kaum möglich, die Preise vorher in Ruhe durchrechnen zu können. Stattdessen befindet man sich schnell in einem unübersichtlichen Strudel von Angeboten.

Sich vor falschen Angeboten schützen – und trotzdem sparen

Auf Nummer sicher geht man, indem man sich schon im Vorhinein aufschreibt, welche Produkte man wirklich benötigt. So kann man gezielt danach suchen und kommt gar nicht erst in Versuchung, sich von (vermeintlichen) Angeboten ködern zu lassen.

Besonders unkompliziert und gezielt lässt es sich aber auch anhand von Gutscheinen sparen, wie sie verschiedene Händler zum Black Friday und Cyber Monday zur Verfügung stellen. So bietet zum Beispiel Otto Gutscheine an, die auf viele verschiedene Marken oder Produkte anwendbar sind und gute Rabatte zu realistischen Konditionen versprechen.

Der Vorteil an dieser Variante ist die Transparenz: Als Konsument durchstöbert man wie gewohnt den Onlineshop mit seinen regulären Preisen und sieht exakt, wie sich der Gutscheincode auf den Preis auswirkt.