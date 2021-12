Bund zahlt 900.000 Euro

Paderborn

Mit „großer Freude“ hat der Flughafen Paderborn/Lippstadt am Mittwoch vermeldet, dass ein Großteil der zugesagten Bundesmittel zur Übernahme von Flugsicherungskosten jetzt eingetroffen seien. „Der Heimathafen bekommt für das Jahr 2021 insgesamt rund 900.000 Euro, mit denen die bisherige Ungleichbehandlung von Verkehrsflughäfen in Deutschland beseitigt wird“, heißt es in einer Erklärung des Airports.