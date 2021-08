Das müssen Reisende zum Bahnstreik wissen

Bahnreisende brauchen starke Nerven: Die Lokführergewerkschaft GDL kündigt ab Mittwoch Streiks an. Stellt sich die Frage: Gibt es eine Erstattung für Fahrkarten? Und wie komme ich trotzdem ans Ziel?

Zahlreiche Reisende sind am Nachmittag im Hauptbahnhof in Hamburg unterwegs.

Jetzt herrscht Gewissheit: Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ruft ihre Mitglieder ab diesem Mittwoch zu Streiks auf. Von 2.00 Uhr an soll im Personenverkehr 48 Stunden lang die Arbeit niedergelegt werden. Bahnreisenden drohen Verzögerungen und Zugausfälle.

Fahrgäste der Deutschen Bahn sollten sich angesichts des Streiks rechtzeitig informieren, ob ihre gewünschte Verbindung zur Verfügung steht. Falls nicht, sollten sie sich zügig um ein anderes Verkehrsmittel bemühen. Wichtige Fragen und Antworten:

Ab wann wird gestreikt?

Die GDL hat ihre Mitglieder bereits für Dienstag zum Streik bei der Deutschen Bahn aufgerufen. Der Güterverkehr soll ab 19.00 Uhr bestreikt werden. Im Personenverkehr soll der Arbeitskampf von Mittwoch, 2.00 Uhr, bis Freitag, 2.00 Uhr andauern.

Der Streik richte sich dabei nur gegen die Deutsche Bahn, sagt GDL-Pressesprecherin Gerda Seibert. Andere Eisenbahnunternehmen seien nicht betroffen. Trotzdem kann es aber nach Angaben der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personennahverkehr (söp) auch bei Mitbewerbern der Bahn zu Beeinträchtigungen kommen, zum Beispiel wenn stehengebliebene Züge die Schienen blockieren.

Was bedeutet das für den Bahnverkehr?

Zugausfälle sind unvermeidbar. Laut der Deutschen Bahn soll das bundesweite Angebot im Fernverkehr auf rund ein Viertel reduziert werden. Nach Angaben des Unternehmens haben besonders stark nachgefragte Verbindungen etwa zwischen Berlin und der Rhein-/Ruhr-Region, zwischen Hamburg und Frankfurt am Main sowie die Anbindung wichtiger Bahnhöfe und Flughäfen Vorrang. Auf ausgewählten Hauptachsen sollen zumindest im Zwei-Stunden-Takt Züge mit größtmöglicher Sitzplatzkapazität verkehren.

Auch im Regional- und S-Bahnverkehr wird es Einschränkungen geben. Laut Bahn geht es darum, in den Metropolregionen und im ländlichen Raum ein Grundangebot für Schulkinder und Pendler sowie wichtige Zubringer zu Fernverkehrszügen oder Flughäfen aufrechtzuerhalten.

Gibt es einen Notfallfahrplan?

Der Ersatzfahrplan steht Fahrgästen der Deutschen Bahn online in der Fahrplanauskunft sowie in der DB Navigator App zur Verfügung.

Wo erfahren Reisende, ob ihr Zug ausfällt oder Verspätung hat?

Informationen darüber speist die Deutsche Bahn schrittweise in die Fahrplanauskunft und die App ein. Zudem will das Unternehmen Hunderte zusätzliche Beschäftigte einsetzen, die Reisende an den Bahnhöfen informieren. Auch eine Streikhotline steht Fahrgästen unter der Telefonnummer 08000-996633 zur Verfügung.

Wie bekommen Betroffene das Geld für ihre Fahrkarte zurück?

Die Bahn zeigt sich während des Streiks kulant: Bereits gebuchte Fernverkehrs-Tickets für den Streikzeitraum behalten bis zum 20. August ihre Gültigkeit und können flexibel eingesetzt werden. Die Zugbindung bei Sparpreisen entfällt. Außerdem können für die Weiterfahrt auch andere Züge als die auf der Fahrkarte angegebenen genutzt werden. Das gilt auch für Züge des Nahverkehrs.

Wer nicht zu einem späteren Zeitpunkt reisen möchte, kann sich die Fahrkarte über ein Kulanzformular auf der DB-Webseite oder in der DB-Verkaufsstelle kostenfrei erstatten lassen.

Grundsätzlich gelten aber auch während des Arbeitskampfes die Fahrgastrechte der EU-Fahrgastverordnung, erklärt Beatrix Kaschel von der Schlichtungsstelle Nahverkehr in Düsseldorf. Das bedeutet, dass die Bahn auch bei Verspätungen mindestens ein Teil des Fahrpreises zurückbezahlen muss.

Die Höhe der Entschädigung richtet sich dabei nach der Länge der Verzögerung. «Kommen Fahrgäste mindestens 60 Minuten später als geplant an, haben sie Anspruch auf 25 Prozent Erstattung, bei mehr als 120 Minuten sind es 50 Prozent», sagt die Expertin. Diese Ansprüche können mit dem Fahrgastrechte-Formular online, im Zug, oder in einem DB-Büro geltend gemacht werden.

Wie können Fahrgäste Verbindungsstörungen nachweisen?

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen rät, Belege für Verspätungen oder Zugausfälle zu sammeln. Im Idealfall lassen sich Reisende die Störung von DB-Beschäftigten am Bahnhof bescheinigen.

Alternativ können Betroffene aber auch Fotos von Anzeigetafeln oder Screenshots von einer Information in der DB-App oder auf der Internetseite des Eisenbahnunternehmens machen, auf denen die Verspätung oder der Ausfall des Zugs stehen.

Was gilt für Berufspendler?

Grundsätzlich müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch bei einem Streik alle Möglichkeiten ausschöpfen, um pünktlich bei der Arbeit zu sein. Wenn Probleme im Personenverkehr absehbar sind, können Beschäftigte sich also nicht auf die Bahn verlassen, sondern müssen sich Alternativen suchen. Bei einer Verspätung sollten Arbeitnehmer den Arbeitgeber rechtzeitig informieren. Im schlimmsten Fall droht sonst eine Abmahnung.