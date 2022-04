Dax büßt wegen schwacher US-Börsen Teil seiner Gewinne ein

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa)

Der Dax hat sich am Freitag weiter erholt. Zwar bremsten ihn am Nachmittag einmal mehr die schwachen US-Börsen etwas aus. Zum Handelsende behauptete der deutsche Leitindex aber ein Plus von 0,84 Prozent auf 14.097,88 Punkten.

Von dpa