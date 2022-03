Dax dreht wieder ins Minus

Der MDax der mittelgroßen Börsenkonzerne sank am Donnerstag um 0,24 Prozent auf 31.467,70 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,4 Prozent abwärts.

Unter den Einzelwerten sorgten die Aktien von Daimler Truck mit einem Kursgewinn von 5,8 Prozent an der Dax-Spitze für Furore. Damit reagierten sie auf einen starken Ausblick des Lkw- und Busherstellers. Am Dax-Ende mit einem Verlust von 3,0 Prozent rangierten die Aktien von Heidelbergcement. Der Baustoffkonzern will nach einem Milliardengewinn zwar mehr an seine Aktionäre ausschütten und plant für 2021 mit einer Dividende von 2,40 Euro je Aktie, Analysten hatten aber mehr erwartet.

Im Nebenwerte Index SDax schnellten die Aktien von PVA Tepla um knapp 12 Prozent nach oben. Damit setzten sie die Kurserholung der vergangenen Tage fort. Mit einem Rekord-Auftragsbestand im Rücken bestätigte das Hightech-Unternehmen seine Ziele für 2022. Die Papiere des Biotech-Unternehmens Morphosys setzten ihre Stabilisierung vom Vortag fort und gewannen 5,7 Prozent.

Für die Anteilsscheine von SGL Carbon ging es wegen eines trüben Ausblicks auf 2022 um 7,0 Prozent abwärts. Auch die Krones-Titel wurden von den Anlegern gemieden und büßten 3,6 Prozent ein.